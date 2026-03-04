La Unión Europea mostró su apoyo a Pedro Sánchez tras la amenaza de Trump de cortar el comercio
En un comunicado, desde la entidad se mostraron dispuestos a “actuar si es necesario para salvaguardar” sus intereses
- 1 minuto de lectura'
La Unión Europea dijo este miércoles estar “preparada” para defender sus intereses y los de sus países miembros después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortar el comercio con España por negarse a permitir el uso de sus bases para atacar a Irán.
“Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, advirtió un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, en un comunicado.
Trump dijo el martes que estaba dispuesto a romper las relaciones comerciales con España, después de que Madrid se negara a permitir que Washington utilizara dos bases militares estadounidenses situadas en Andalucía (sur) para la guerra contra Irán.
Noticia en desarrollo
