Trump dijo que enviará negociadores a Pakistán e intimó a Irán a aceptar un acuerdo

El presidente norteamericano Donald Trump denunció este domingo una “violación total” del alto el fuego por parte de Teherán tras una serie de ataques en el Estrecho de Ormuz que afectaron a buques de Francia y el Reino Unido. Asimismo, adelantó que enviará negociadores a Pakistán el lunes y advirtió que, de no aceptarse un nuevo acuerdo, Estados Unidos procederá a la destrucción centrales eléctricas y puentes en territorio iraní.

“Irán decidió disparar ayer en el Estrecho de Ormuz, ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar", escribió en Truth Social.

El posteo de Trump en Truth social.

Y añadió: “Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. Se acabó el señor agradable. Si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de que se acabe la máquina de matar iraní”.

Horas antes el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos habían avanzado, pero un acuerdo final “aún estaba lejos”.

En la previa de las negociaciones, Irán reiteró su promesa de restringir el paso de barcos por el estrecho de Ormuz mientras el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes siga vigente. Al respecto, Donald Trump respondió:

“Es extraño, porque nuestro bloqueo ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria, ¡siempre queriendo hacerse los duros!“.

La apertura del Estrecho de Ormuz es una de las condiciones para sostener el cese del fuego Rafiq Maqbool - AP

Islamabad, capital de Pakistán y sede de las primeras rondas de conversaciones llevadas a cabo por Irán y Estados Unidos con el objetivo de llegar a un acuerdo, reforzó su seguridad. También se instalaron puestos de control alrededor del hotel Serena, lugar en el que se llevaron a cabo las negociaciones en la primera ocasión.

En las últimas horas los mediadores trataban de organizar nuevas conversaciones antes de que el alto el fuego expire este miércoles 22 de abril de 2026. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan se mostró “optimista” sobre una posible prórroga.

La presión sobre Ormuz se da en medio de la tregua impulsada por Estados Unidos con Irán. Entre las condiciones para sostener el cese del fuego figuraba la apertura de la vía crucial marítima. Aunque Teherán avanzó inicialmente en esa dirección, la decisión de la administración Trump de mantener su propio bloqueo a buques iraníes hasta alcanzar un acuerdo con Washington -incluido el programa nuclear- derivó en la marcha atrás del régimen.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró en un comunicado que el jefe del ejército paquistaní, actuando como intermediario, presentó una serie de propuestas por parte de Estados Unidos a Irán durante su reciente visita a Teherán, y que estas aún se encuentran en estudio.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su octava semana - - AFP

El consejo sostuvo, además, que Irán no respondió, pero que para continuar las conversaciones sería necesario que Estados Unidos abandonara sus “exigencias excesivas y ajustara sus peticiones a la realidad sobre el terreno”.

También afirmó que Irán mantendrá el control total del tráfico a través del estrecho de Ormuz hasta que “la guerra termine por completo y se logre una paz duradera en la región”. También apuntaron contra el bloqueo naval estadounidense, el cual calificaron de una violación del alto el fuego y volvieron a aclarar que no se reabriría el estrecho de Ormuz hasta que se levantara.