Portugal, en alerta después de que un grupo de orcas hundiera un yate turístico frente a Lisboa

LISBOA.- Un grupo de orcas provocó el hundimiento de un yate turístico frente a la playa de Fonte da Telha, en la costa portuguesa, el pasado sábado, en un hecho que generó alarma entre las autoridades y los navegantes.

La embarcación, perteneciente al Club Escuadrón Náutico de Lisboa, transportaba a cinco turistas que habían contratado la excursión para disfrutar de las aguas cercanas a la capital de Portugal. Según la Autoridad Marítima Nacional, los cinco tripulantes fueron rescatados por embarcaciones cercanas antes de que el yate se hundiera por completo, y ninguno requirió asistencia médica.

El incidente fue captado en video por turistas desde la costa, mostrando cómo una orca golpeaba repetidamente el casco del barco hasta desestabilizarlo. La embarcación comenzó a inclinarse peligrosamente de un lado a otro antes de sumergirse lentamente en el mar.

Testigos relataron escenas de pánico. Las autoridades marítimas intervinieron rápidamente tras recibir la alerta a las 12.30 (hora local) y confirmaron que los tripulantes estaban físicamente bien.

Ese mismo día, un segundo ataque de orcas tuvo lugar frente a la bahía de Cascais, donde cuatro personas a bordo de otra embarcación también fueron rescatadas ilesas.

La Autoridad Marítima explicó que las tripulaciones de rescate de Cascais y la Capitanía del Puerto de Lisboa fueron activadas de inmediato y evacuaron a las personas con la ayuda de embarcaciones turísticas cercanas. Algunos testigos afirmaron haber visto cuatro orcas, aunque un capitán indicó que solo una golpeó el timón de la primera embarcación, según informó The Telegraph.

Antecedentes

Estos incidentes no son aislados. Desde mayo de 2020, investigadores documentaron cientos de casos de orcas colisionando con barcos cerca de la península Ibérica.

Especialistas sugieren diversas explicaciones para estos ataques, que incluyen desde comportamientos lúdicos hasta la imitación de una orca traumatizada que habría iniciado la conducta, identificada en Portugal como “Gladis Blanca”.

La principal teoría es que una orca hembra sufrió un incidente traumático con un barco -un “momento crítico de agonía”- que la hizo empezar a atacar a los buques, según declaró en una publicación de Live Science, Alfredo López Fernández, biólogo marino de la Universidad de Aveiro (Portugal). López Fernández señaló que el comportamiento podría haber sido aprendido por otras orcas de la zona, lo que explicaría la repetición de los ataques.

La situación generó preocupación entre propietarios de embarcaciones y autoridades marítimas, dado que se registran incidentes similares con frecuencia. Apenas días antes, dos barcos fueron atacados por orcas en Galicia, España. Los ataques ocurrieron con pocos minutos de diferencia: un barco sufrió daños en el timón y otro presentó una fuga en su casco. Los rescatistas remolcaron los barcos dañados al puerto antes de atender la emergencia siguiente. Los tripulantes describieron los ataques como “muy aterradores”.

Orcas atacan a un velero.

El patrón de ataques suele registrarse entre mayo y agosto, aunque los expertos descartan que las orcas actúen de manera agresiva hacia los humanos.

Se estima que las orcas de las costas ibéricas miden entre 5,8 y 6,4 metros, considerablemente más pequeñas que sus parientes antárticas, que pueden superar los 9 metros. Aun así, estos superdepredadores son capaces de abatir grupos de ballenas y cazar diversos animales marinos como peces, delfines, leones marinos, focas, tiburones y mantarrayas, lo que les ha valido el nombre de “asesinas”.

Por ahora, las autoridades marítimas y los investigadores mantienen una vigilancia estrecha, mientras recomiendan precaución a los navegantes en la zona.

Las imágenes virales y los testimonios de los tripulantes intensificaron la atención sobre la conducta de estos cetáceos, que, aunque rara vez atacan a humanos directamente, pueden causar daños significativos a embarcaciones pequeñas y poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Diario The Washington Post