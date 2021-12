Primera definición de Boric en política exterior: priorizará la Alianza del Pacífico

SANTIAGO, Chile.- El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, dijo este lunes que en materia de política exterior su futuro gobierno, que asume el 11 de marzo de 2022, priorizará la relación con la Alianza del Pacífico, que el país integra junto a Colombia, México y Perú.

“Vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con (Andrés) Manuel López Obrador de México, con el presidente (Iván) Duque, de Colombia, y hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú”, señaló.

Boric, elegido presidente con el 55,8% de los votos frente al conservador José Antonio Kast (44,1%), señaló no obstante que declinó la invitación del presidente Sebastián Piñera para acompañarlo a finales de enero a un viaje a Colombia para las cumbres de la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).

Gabriel Boric y la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon JAVIER TORRES - AFP

La Alianza del Pacífico, formada por Chile, Colombia, México y Perú, es un mecanismo de integración política, económica y comercial. El Prosur es un grupo de diálogo político y cooperación cuyos miembros son la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana que fue impulsado en 2019 por el mandatario colombiano Iván Duque y por Piñera.

“Nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile”, dijo Boric, que todavía tiene que crear su gabinete y afinar el cambio de mando. Y agregó que conversó con Piñera sobre su decisión para que no se entendiera como “un desaire de Estado”.

Imagen del país

Piñera hizo pública la invitación a Boric sin antes conversarlo con él. “Le he manifestado que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa porque tenemos la convicción de que en materia de políticas de Estado hay que ser cuidadosos para no entrar en debates que le pueden hacer daño a la imagen del país’', señaló el presidente electo.

“Respecto a Prosur nos parece que es una agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho”, dijo Boric, quien añadió que cuando asuma desarrollará una agenda en función de perspectivas de colaboración de acuerdo a los “tremendos desafíos” regionales y mundiales.

Sebastian Piñera y Gabriel Boric marcelo segura

Entre ellos destacó la pandemia del coronavirus, -que en Chile ya dejó 1,8 millones de casos y 39.000 muertos-, el cambio climático, las crisis migratorias, la cooperación económica y el fortalecimiento de la democracia.

El coordinador político de Boric, Giorgio Jackson, dijo en declaraciones a la televisión chilenq que “durante esta semana que viene vamos a estar revisando sobre todo la conformación de equipos, que es parte fundamental de lo que se define como prioridad para esta fase”.

El diputado y senador electo Iván Flores (DC) señaló que esta invitación de Piñera sólo saca de foco a Boric y las prioridades que debe tener el próximo gobierno, “que en el mes de enero haya un gabinete conformado que permita no solamente dar certezas de gobernabilidad, sino que empiecen a hacerse las transferencias de información”.

“Hay mucha expectativa sobre lo que debe hacer el gobierno desde el primer día, lo ha dicho Gabriel Boric. En ese contexto, a qué ir a Prosur cuando ya habrán cuatro años para tomar las decisiones sobre cuáles son los organismos internacionales que le interesan a Chile”, añadió.

