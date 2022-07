Punta del Este: violento intento de robo a la casa de Jorge Lanata en José Ignacio

Durante la madrugada de este lunes, la casa del periodista Jorge Lanata en el coqueto balneario de José Ignacio, en Punta del Este, fue asaltada. Así lo informó el diario El País de Uruguay, donde se precisó que un ladrón intentó ingresar a la vivienda tras romper una ventana de la propiedad.

Según información revelada por fuente de la Policía del departamento de Maldonado, cuando el delincuente rompió el vidrio, las alarmas de la casa activaron los mecanismos de seguridad. Así, la detención del ladrón se dio en cuestión de minutos.

En este contexto, la fiscal a cargo de la causa resolvió dejar al delincuente emplazado en libertad. Y es que, según medios locales, el hombre no llegó a robar ninguna pertenencia de la vivienda del periodista.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía aseguró que el detenido contaba con antecedentes penales.

El testimonio de Lanata

En su programa de la emisora radial Radio Mitre, Lanata dio detalles del episodio en su casa esteña, a la que bautizó “The Old Man and The Sea”, es decir “El viejo y el mar”, un homenaje a Ernest Hemingway y su libro homónimo.

“No pasó nada. Cortaron las cámaras y la alarma sonó, vino gente de la empresa. Habían entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. Y no encontraron porque no iba a dejar guita ahí, no tenía ningún sentido”, describió el periodista.

Otros asaltos en el Este

El último mes de febrero, una familia argentina oriunda de Córdoba fue desvalijada por delincuentes en la casa que tiene en Punta del Este, Uruguay, a metros de la finca La Mary de Susana Giménez. El hecho ocurrió durante el verano, mientras los integrantes estaban en la playa.

La chacra asaltada entonces se encuentra ubicada en Rincón del Indio, en las calles Rembrand y Boticelli. Los ladrones forzaron la reja de una ventana para ingresar y se llevaron cuatro mil dólares que las víctimas tenían para continuar sus vacaciones, computadoras, celulares, alhajas y relojes, entre otras pertenencias.

“Venimos a Punta del Este hace muchos años, y en este fuimos víctimas de un robo aprovechando que habíamos ido la playa. Mi familia está muy angustiada y atemorizada, así que hemos decidido abandonar la casa el día de hoy”, contó en ese entonces en FM Gente de Uruguay Juan Pablo Buffa, periodista oriundo de Córdoba, quien hizo la denuncia correspondiente ante la policía uruguaya.

Los delincuentes ingresaron al predio con tiempo y conocimiento de la zona. Primero desconectaron la alarma con herramientas específicas y, luego, arrancaron la reja de una pequeña ventana por la cual entraron al casco principal de la chacra, según la policía.