Putin deja esperando solo a Zelensky en Turquía y frustra la esperanza de un diálogo de paz

ESTAMBUL.- El presidente ruso Vladimir Putin no se presentó el jueves para las conversaciones de paz directas propuestas para poner fin a la guerra en Ucrania, y dejó al presidente ucraniano Volodimir Zelensky esperando en Ankara, la capital turca, tras retar al mandatario ruso a sostener negociaciones frente a frente.

Con la ausencia de Putin, la delegación rusa se encontraba en Estambul -más de 400 kilómetros (casi 300 millas) al oeste de Ankara para sus primeras conversaciones de este tipo desde marzo de 2022, tras la invasión a gran escala de Rusia a su vecino el mes anterior.

Zelensky dijo que la delegación rusa parecía ser meramente “decorativa” tras un fin de semana de maniobras diplomáticas entre Moscú y Kiev en la guerra de tres años.

Más tarde, en una conferencie de prensa, dijo que planeaba enviar a parte de su comitiva a Estambul para reunirse con la parte rusa.

Zelensky que la delegación rusa no incluye a “nadie que realmente tome decisiones”, pero que para demostrarle al presidente Donald Trump que Ucrania busca poner fin a la guerra, decidió enviar funcionarios de Ankara a Estambul para la reunión.

La llegada de Zelensky a Ankara President Of Ukraine - APA Images via ZUMA Press Wire

En tanto, el jefe de la delegación rusa enviada a Estambul, Vladimir Medinsky, afirmó el jueves que Rusia está lista para “posibles compromisos” y para hablar de ellas con los representantes de Kiev.

La ausencia de Putin frustró las esperanzas de avance en los esfuerzos de paz, que habían recibido un impulso en los últimos meses por parte del gobierno de Trump y los líderes de Europa Occidental en medio de intensas maniobras. También aumentó la perspectiva de sanciones internacionales adicionales sobre Rusia, con las que ha amenazado Occidente.

Erdogan y Zelensky en Ankara HANDOUT - TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI

En declaraciones en el aeropuerto de Ankara, Zelensky dijo que los próximos pasos para las conversaciones se decidirán luego de su reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien lo recibió con una guardia de honor en el palacio presidencial en Ankara.

“Ahora, después de tres años de inmenso sufrimiento, finalmente hay una ventana de oportunidad”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, en una reunión de la OTAN celebrada por separado en Turquía. “Las conversaciones... con suerte, pueden abrir un nuevo capítulo”.

Durante la guerra murieron decenas de miles de soldados de ambos lados y a más de 12.000 civiles ucranianos, según la ONU. El conflicto continúa a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1000 kilómetros. Las fuerzas rusas están preparando una nueva ofensiva militar, según el gobierno ucraniano y analistas militares occidentales.

Al menos cinco civiles murieron y 29 resultaron heridos en el último día, según las autoridades de cinco regiones orientales de Ucrania donde el ejército de Rusia está tratando de avanzar.

Maniobras diplomáticas

Las maniobras diplomáticas comenzaron durante el fin de semana cuando los líderes europeos se reunieron con Zelensky en Kiev e instaron al Kremlin a aceptar un alto el fuego completo e incondicional de 30 días como primer paso hacia la paz. Putin respondió más tarde proponiendo conversaciones directas con Ucrania en Estambul. Luego vino el desafío de Zelensky a Putin para mantener conversaciones frente a frente.

Después de días de silencio, el Kremlin finalmente respondió el jueves, cuando el vocero Dmitri Peskov dijo que Putin no tiene planes de viajar a Estambul en los próximos días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no le sorprendía que Putin no se presentara. Trump había presionado para que Putin y Zelensky se reunieran, pero restó importancia a la aparente decisión de Putin de no asistir.

Trump habla con la prensa en el Air Force One Alex Brandon - AP

“No pensé que fuera posible que Putin fuera si yo no estoy allí”, dijo Trump en una charla con periodistas cuando participaba en una mesa redonda de negocios con ejecutivos en Doha, Qatar, en el tercer día de su visita a Medio Oriente.

Trump dijo que una reunión entre él y Putin era crucial para romper el estancamiento.

“No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que [Putin] y yo nos reunamos”, dijo en el Air Force One cuando viajaba de Doha a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. “Pero vamos a tener que resolverlo porque mucha gente está muriendo”.

Peskov subrayó que Putin no tiene planes de reunirse con Trump en los próximos días.

Las delegaciones

Vladimir Medinsky, un asistente de Putin, liderará el equipo ruso que también incluirá a otros tres altos funcionarios, dijo el Kremlin. Putin también nombró a cuatro funcionarios de menor rango como “expertos” para las conversaciones en Estambul.

También ausentes de las conversaciones estaban el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov y el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, que representaron a Rusia en las conversaciones con Estados Unidos en Arabia Saudita en marzo.

La delegación ucraniana de alto nivel incluía al ministro de Defensa, Rustem Umerov; el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, y el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, dijo un funcionario ucraniano. Zelensky se sentará a la mesa de negociaciones sólo con Putin, dijo el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak.

Zelensky con Erdogan en el palacio presidencial HANDOUT - TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI

Los detalles sobre si, cuándo y dónde podría reunirse la delegación ucraniana con sus homólogos rusos aún no están claros. Rusia indicó que las conversaciones se habían pospuesto hasta la tarde “por iniciativa de la parte turca”.

Tass dijo que las conversaciones se llevarán a cabo en una oficina presidencial en el Bósforo, en Estambul.

Putin celebró el miércoles por la noche una reunión con altos funcionarios del gobierno y miembros de la delegación para preparar las conversaciones, dijo Peskov. Entre los asistentes a la reunión estaban el ministro de Defensa, Andrei Belousov; el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Sergei Shoigu.

El Kremlin calificó las conversaciones del jueves como un “reinicio” de las negociaciones de paz celebradas en Estambul en 2022, pero que se desmoronaron con rapidez. Moscú acusó a Ucrania y a Occidente de querer continuar la guerra, al tiempo que Kiev sostuvo que las demandas de Rusia equivalen a un ultimátum en lugar de algo en lo que ambas partes pudieran estar de acuerdo.

La delegación de Rusia entonces también fue encabezada por Vladimir Medinsky.

La propuesta de Putin se produjo después de más de tres meses de diplomacia iniciada por Trump, que prometió durante su campaña poner fin con rapidez a la devastadora guerra, aunque ha sido difícil de lograr. En las últimas semanas, el gobierno de Trump indicó que podría retirarse del esfuerzo de paz si no había un progreso tangible pronto.

Sybiha, el canciller ucraniano, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el senador Lindsey Graham el miércoles por la noche en la ciudad turca de Antalya, que está recibiendo a los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN para discutir nuevos objetivos de inversión en defensa en un momento en que Estados Unidos cambia su enfoque hacia desafíos de seguridad fuera de Europa.

Sybiha reafirmó el apoyo de Ucrania a los esfuerzos de mediación de Trump y agradeció a Estados Unidos por su continua participación, instando a Moscú a “reciprocidad a los pasos constructivos de Ucrania” hacia la paz. “Hasta ahora, no lo ha hecho”, dijo Sybiha.

El primer ministro británico Keir Starmer acusó a Putin de “obstaculizar la paz”.

“Sólo hubo un país que inició este conflicto: fue Rusia. Fue Putin. Sólo hay un país que ahora está obstaculizando la paz: es Rusia, es Putin”, afirmó durante una visita a Tirana, Albania.

Agencias AP y AFP