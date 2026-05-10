Moscú y Kiev se acusan de romper la tregua mientras avanzan las negociaciones por 1000 prisioneros

MOSCÚ.– La frágil tregua de tres días impulsada por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania mostró nuevas señales de desgaste este domingo, en medio de acusaciones cruzadas por ataques en el frente y mientras ambas partes avanzan con un intercambio de 1000 prisioneros de guerra por bando.

El alto el fuego, anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump con motivo de las celebraciones rusas por el Día de la Victoria, quedó bajo fuerte presión durante su segundo día.

Personas rindiendo homenaje frente a los monumentos a los soldados muertos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en Kiev, Ucrania Li Dongxu - XinHua

Tanto Moscú como Kiev denunciaron violaciones al acuerdo mediante bombardeos, drones y enfrentamientos en distintas regiones de la línea de combate.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmó que Rusia evitó ataques aéreos y con misiles de gran escala, aunque mantuvo ofensivas en sectores del frente donde sus tropas intentan avanzar.

“En otras palabras, el ejército ruso no está respetando ningún alto el fuego en el frente y ni siquiera lo está intentando especialmente”, sostuvo Zelensky en su mensaje vespertino.

El mandatario agregó que las fuerzas ucranianas respondieron a los ataques y defendieron sus posiciones.

Una vista de la ciudad, en Kiev, Ucrania Li Dongxu - XinHua

Más temprano, Zelensky había señalado que Ucrania evitó realizar represalias de largo alcance debido a la ausencia de ataques masivos rusos. Sin embargo, advirtió que Kiev responderá “como en un espejo” si Moscú decide regresar a una guerra a gran escala.

Del lado ruso, el Ministerio de Defensa acusó a Ucrania de cometer más de mil violaciones de la tregua y aseguró que derribó 57 drones ucranianos durante las últimas horas.

Según Moscú, las fuerzas de Kiev atacaron posiciones militares y objetivos civiles en varias regiones rusas.

“El ejército ruso respondió de la misma manera”, indicó el ministerio, según declaraciones difundidas por medios estatales rusos.

Una vista de la ciudad, en Kiev, Ucrania Li Dongxu - XinHua

En paralelo, las autoridades ucranianas informaron nuevas víctimas en distintas regiones del país. Funcionarios locales señalaron que tres personas murieron en ataques con drones rusos en Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Jerson. Además, otras personas resultaron heridas en ataques sobre Járkov y otras localidades cercanas al frente.

El gobernador de la región de Járkov, Oleh Syniehubov, indicó que ocho personas, incluidos dos niños, sufrieron heridas tras ataques con drones sobre la capital regional y zonas aledañas. En Jersón, las autoridades denunciaron bombardeos con drones y artillería desde la madrugada del sábado.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania también acusó a Rusia de atacar un vehículo de rescate en Dnipropetrovsk mediante un dron. El ataque dejó herido a un conductor de 23 años.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 27 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, una cifra menor a la habitual. Kiev afirmó que sus defensas derribaron todos los aparatos.

Personas depositando flores en la tumba de los soldados desconocidos, en Kiev, Ucrania Li Dongxu - XinHua

En el frente terrestre, el Estado Mayor de Ucrania reportó cerca de 210 enfrentamientos a lo largo de los 1200 kilómetros de línea de combate desde la madrugada del sábado.

Pese al deterioro de la tregua, ambos gobiernos mantuvieron abiertos algunos canales diplomáticos. Zelensky confirmó que Ucrania entregó a Rusia la lista de los 1000 prisioneros de guerra que formarán parte de un futuro intercambio acordado entre las partes.

“El intercambio se está preparando y debe llevarse a cabo”, declaró el mandatario ucraniano en redes sociales.

Zelensky remarcó además el rol de Washington en las negociaciones. “Hubo mediación estadounidense para alcanzar este acuerdo de intercambio y, por consiguiente, esperamos que la parte estadounidense desempeñe un papel activo para garantizar su implementación”, afirmó.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo diplomático más amplio encabezado por Estados Unidos para intentar frenar una guerra que ya supera los cuatro años. Sin embargo, las conversaciones permanecen estancadas por profundas diferencias entre Moscú y Kiev.

Reclutas ucranianos durante un ejercicio en un centro de entrenamiento en la región de Zaporiyia Andriy Andriyenko - Ukrainian 65 Mechanized brigade

El sitio de un bombardeo ruso en la región ucraniana de Zaporiyia DARYA NAZAROVA - AFP

Rusia exige que Ucrania retire sus tropas de la región oriental del Donbás antes de discutir el final del conflicto. También persisten desacuerdos sobre el control de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por fuerzas rusas y considerada la mayor planta nuclear de Europa.

En medio de esas tensiones, el Kremlin envió señales contradictorias. Mientras el portavoz presidencial Dmitri Peskov declaró que la paz “está muy lejos”, el presidente Vladimir Putin sugirió que la guerra podría estar acercándose a su fin.

Agencias AP y ANSA