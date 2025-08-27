Qué barcos y cuántos marines incluye el escuadrón que Estados Unidos envió a aguas cercanas a Venezuela

El despliegue de un escuadrón naval de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela genera tensión en la región. Esta movilización, que incluye varios buques de guerra y miles de infantes de marina, responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La presencia de estas unidades provocó una reacción inmediata por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que anunció medidas de vigilancia y defensa en sus territorios.

Qué barcos y cuántos marines incluye el escuadrón

El escuadrón enviado por Estados Unidos comprende principalmente el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima. Este grupo está compuesto por tres navíos centrales: el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el buque de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale.

Estos tres buques transportan aproximadamente 4500 efectivos y llevan a bordo la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, que suma 2200 infantes de marina.

El USS Iwo Jima se encuentra en el mar Caribe cerca de #Curazao,

Se suman también tres buques de guerra “destructores”. Estos son el USS Jason Dunham, el USS Gravely y el USS Sampson. Son buques de guerra destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, equipados con sistemas de combate Aegis y más de noventa misiles, incluidos misiles tierra-aire.

También se han desplegado varios aviones de vigilancia P-8, conocidos como Poseidón, diseñados para reconocimiento, vigilancia y guerra antisubmarina. Un submarino nuclear también forma parte de este despliegue, capaz de lanzar misiles de largo alcance y operar en misiones de inteligencia y disuasión.

Como refuerzo adicional, el presidente Trump ordenó el envío de buques suplementarios al sur del mar Caribe. El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegarán a la región a principios de la próxima semana.

Cuál es el objetivo del despliegue militar estadounidense

La operación responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Esta orden autoriza al Departamento de Defensa a utilizar recursos de las fuerzas armadas para combatir a cárteles de droga catalogados como “terroristas”.

Entre estos cárteles se menciona al venezolano Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, del cual Trump ha acusado a Nicolás Maduro de ser su líder. Los buques partieron del puerto de Norfolk, Virginia, después de regresar unos días antes para evitar el huracán Erin.

La Unidad Expedicionaria de Marines número veintidós suma dos mil doscientos infantes de marina Denis Poroy - FR59680 AP

La respuesta del gobierno venezolano

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, reaccionó al despliegue militar norteamericano. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

Padrino detalló el plan logístico: “Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció "despliegue importante de drones" Ariana Cubillos� - AP�

Las autoridades venezolanas también informaron la movilización de quince mil efectivos a la frontera con Colombia con el mismo objetivo declarado de realizar operaciones antidrogas. Según Maduro, Venezuela tiene unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, una cifra que expertos cuestionan.

El gobierno de Caracas definió la presencia del submarino nuclear como “una grave amenaza a la paz y seguridad regional” y un acto de intimidación, exigiendo la retirada inmediata de las unidades y garantías sobre el no uso de armas nucleares.

Quince mil efectivos venezolanos se movilizan a la frontera con Colombia PEDRO MATTEY - AFP

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.