Qué busca Hamas con sus ejecuciones públicas en Gaza tras la retirada parcial del ejército israelí

JERUSALÉN.- La ejecución pública fue grabada en video.

Hombres armados enmascarados, algunos con diademas verdes asociadas con el grupo terrorista palestino Hamas, alinearon a ocho cautivos en medio de una concurrida calle de la Ciudad de Gaza el lunes. Los obligaron a agacharse, les apuntaron con sus rifles y abrieron fuego, dejando sus cuerpos en el suelo.

Un funcionario de seguridad interna de Hamas confirmó que el video, que The New York Times geolocalizó en la Ciudad de Gaza, mostraba a combatientes de Hamas ejecutando a rivales palestinos en la Franja. Habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.

La ejecución tuvo lugar pocos días después de que comenzara el alto el fuego con Israel el viernes y las fuerzas israelíes se retiraran de algunas zonas de Gaza. Los analistas afirman que Hamas parece estar intentando afirmar que sigue siendo la fuerza dominante en el territorio, a pesar de lo debilitada que esté tras dos años de guerra.

Ejecuciones en Gaza

Hamas perdió a muchos de sus principales comandantes y miles de combatientes en el conflicto, y algunos residentes de Gaza lanzaron protestas inusuales contra el férreo gobierno del grupo a principios de este año.

Israel reconoció que también intentó socavar el control de Hamas apoyando a clanes palestinos rivales en Gaza, con resultados dispares.

“Hamas está enviando un mensaje: ‘Estamos aquí. Somos la única autoridad en Gaza’”, declaró Tamer Qarmout, analista político y académico palestino de Gaza, residente en Qatar.

Desde el lunes, al menos 10 miembros de las fuerzas de seguridad de Hamas y al menos 20 miembros de grupos palestinos rivales murieron en los combates internos, según un funcionario de salud de Gaza y el funcionario de seguridad interna de Hamas.

No estaba claro si los ocho hombres ejecutados en el video estaban incluidos en esas cifras. Entre ellos se encontraban miembros de la familia Doghmosh, que mantiene una larga rivalidad con Hamas, según declaró Nizar Doghmosh, líder de la familia, a The Times el miércoles.

El estallido de violencia interna en Gaza, que hasta ahora se ha limitado a unos pocos incidentes, podría complicar aún más la visión del presidente Donald Trump para una Gaza posguerra. Su plan para poner fin a la guerra requiere que Hamas deponga las armas, permita que una fuerza internacional estabilice el territorio y ponga fin de forma efectiva a su control de dos décadas, exigencias que el grupo ha rechazado hasta ahora.

Miembros de Hamas escoltan autobuses que llevan a prisioneros palestinos liberados de vuelta a la Franja de Gaza tras su salida de cárceles israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, en Khan Younis, en el sur de Gaza, el 13 de octubre de 2025 Jehad Alshrafi - AP

Tras una visita a Israel el lunes, coincidiendo con la liberación de los rehenes restantes en Gaza por parte de Hamas, un periodista le preguntó a Trump sobre la posibilidad de que el grupo se reafirme como fuerza policial en Gaza y dispare a sus rivales.

Trump sugirió que Estados Unidos no se oponía, al menos por ahora.

“Han sido abiertos al respecto y les dimos la aprobación durante un tiempo”, dijo.

El martes, Trump volvió a abordar el tema, afirmando que Hamas había “eliminado a un par de bandas muy malas”, y añadió: “Para ser honesto, eso no me molestó mucho”. Durante la guerra, combatientes uniformados de Hamas rara vez se veían en las calles de Gaza. Evitaban moverse al aire libre en la medida de lo posible para no ser blanco de los ataques aéreos israelíes.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia una declaración durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheikh el 13 de octubre de 2025 YOAN VALAT� - POOL�

Testigos palestinos en Gaza afirman que grupos de agentes de seguridad de Hamas, enmascarados y armados con fusiles, están apareciendo de nuevo, incluso cuando el grupo palestino entregó a los rehenes vivos restantes al Comité Internacional de la Cruz Roja el lunes.

Parte de la actividad de Hamas parece consistir en restablecer el orden público en la vida cotidiana.

En la ciudad central de Deir al-Balah, se ha visto a hombres armados en las calles dirigiendo el tráfico esta semana, algo que apenas habían hecho durante dos años de guerra.

Funcionarios de Hamas reconocen públicamente que también están lanzando operaciones contra personas que consideran infractores de la ley o colaboradores de Israel.

Represalia

Dos funcionarios de seguridad interna de Hamas afirmaron que los asesinatos que se muestran en el video fueron en represalia por el asesinato de varios militantes de Hamas a manos de la familia Doghmosh durante la guerra.

Los enfrentamientos que llevaron a los asesinatos que se muestran en el video comenzaron el domingo, según Doghmosh, después de que algunos miembros de la familia dispararan y mataran al hijo de un comandante de Hamas que los acusó de ser colaboradores. Doghmosh negó que la familia estuviera trabajando con Israel.

Más tarde esa noche, combatientes de Hamas y miembros armados de la familia Doghmosh se enfrentaron en un tiroteo campal en la Ciudad de Gaza, según dos funcionarios de salud de Gaza, dos funcionarios de seguridad interna de Hamas y residentes palestinos.

Uno de los muertos en los enfrentamientos fue Naim Naim, cuyo padre, Basem Naim, es un alto dirigente de Hamas, según dos familiares y uno de los funcionarios de salud de Gaza.

Tras los enfrentamientos, combatientes armados de Hamas irrumpieron en las casas cercanas, comprobando los documentos de identidad para ver quién pertenecía a la familia Doghmosh, según declaró un testigo palestino que pidió no ser identificado por temor a represalias. Añadió que su familia pasó horas refugiada en el centro de su casa en medio de una lluvia de disparos y explosiones en el exterior.

Entonces, los combatientes de Hamas aparecieron y les ordenaron huir, relató.

Las excavadoras desplegadas por la Municipalidad de Gaza retiran escombros de los ejes principales y calles de la Ciudad de Gaza, en medio de un alto el fuego entre Israel y las facciones palestinas, el 14 de octubre de 2025 -� - AFP�

Al menos 24 cadáveres llegaron al hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza tras los enfrentamientos entre Hamas y Doghmosh el domingo por la noche, según Mohammad Abu Salmiya, director del centro médico. Añadió que desconocía cuántos eran de cada bando.

El lunes, al día siguiente de los enfrentamientos en la Ciudad de Gaza, se grabó a los hombres armados de Hamas disparando a los hombres enmascarados y con los ojos vendados en pleno barrio donde se produjeron los enfrentamientos, rodeados de una gran multitud de transeúntes.

El Ministerio del Interior de Hamas advirtió a los grupos rivales que perseguirá a cualquier “banda criminal” que amenace la “paz civil”. Mahmoud Mardawi, un funcionario de Hamas, prometió en redes sociales el martes que el grupo no permitirá que “el caos se extienda en la querida Gaza ni que los criminales escapen al castigo”.

Los analistas militares afirman que un objetivo principal de esta ofensiva de Hamas probablemente serán las pequeñas milicias palestinas que han surgido en Gaza en los últimos meses, aunque no está claro si el grupo ya tomó medidas drásticas contra ellas. Ninguna ha planteado un desafío serio a Hamas todavía, según los analistas.

Algunas de estas milicias más pequeñas afirman haber trabajado en coordinación con Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó en junio que Israel estaba “utilizando clanes en Gaza” que luchaban contra Hamas en su nombre. Funcionarios israelíes confirmaron posteriormente haber ayudado a armar a una milicia operada por Yasser Abu Shabab en el este de Rafah.

El presidente Donald Trump estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Knéset, el lunes 13 de octubre de 2025, en Jerusalén Kenny Holston� - Pool New York Times�

Abu Shabab era conocido por saquear la ayuda humanitaria de los convoyes de la ONU al principio de la guerra, según funcionarios de ayuda humanitaria. Posteriormente, estableció una milicia en una zona controlada por Israel dentro de Gaza, afirmando que esta zona sería pacífica y libre de Hamas. Su milicia publicó videos que mostraban aulas improvisadas y tiendas de campaña silenciosas en un esfuerzo por atraer a los gazatíes desplazados.

“Esta aventura solo tenía un final”, declaró Michael Milshtein, ex alto oficial de inteligencia israelí. “Armamos y apoyamos a estas milicias, y ahora Hamas viene por su venganza”.

Si Hamas ataca a alguno de los clanes afiliados a Israel, plantearía un grave dilema para las autoridades israelíes, que tendrían que decidir si defenderlos —rompiendo así el alto el fuego— o permitir que los mataran o arrestaran, declaró Milshtein.

Por ahora, muchas de las milicias afirman que no tienen planes de rendirse a Hamas.

“Nos preparamos para defendernos por todos los medios necesarios si Hamas ataca”, dijo Mohammad al-Mansi, de 21 años, cuyo padre lidera un pequeño grupo armado opuesto a Hamás en el norte de Gaza. “No nos entregaremos. Preferimos morir”.