Milei le entregó a Trump una carta de las familias de los rehenes argentinos liberados: “Lo que ha hecho nunca será olvidado”

WASHINGTON.- El presidente argentino, Javier Milei, le entregó el martes una carta de agradecimiento al presidente norteamericano, Donald Trump, firmada por las familias de los rehenes argentinos liberados en Israel el lunes, en el marco de una visita de Estado del mandatario argentino.

Las familias de David y Ariel Cunio y Eitan Horn, los tres rehenes argentino-israelíes que regresaron con vida después de 738 días de cautiverio, aprovecharon el viaje de Milei a Estados Unidos en busca de un histórico apoyo financiero a la Argentina para enviar un agradecimiento especial al presidente norteamericano por traer “a nuestros seres queridos a casa”. Además, instaron al mandatario a que “continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura”.

Los familiares también agradecieron al presidente Milei “por su apoyo” y pidieron por el retorno de los restos de Lior Rudaeff, un argentino asesinado en el ataque de Hamas al sur de Israel del 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue secuestrado por el grupo terrorista y aún permanece en Gaza.

“Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza”, dijeron las familias en la carta de agradecimiento a Trump.

“Señor Presidente, su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. Usted nos recordó que la humanidad y el coraje no conocen distancias. Lo que ha hecho nunca será olvidado”, dice la carta que enviaron las familias argentinas a Trump.

El mandatario norteamericano “supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza. Se puso del lado de la vida y de la verdad”, dicen las familias en la carta. “Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad”, reza el comunicado.

Las familias de los rehenes también se refirieron al Premio Nobel de la Paz, entregado la semana pasada a la líder opositora venezolana María Corina Machado, y aseguraron que el presidente norteamericano era digno de recibir el galardón.

“Usted merece el más alto honor por este logro histórico, algo que ningún otro presidente o mandatario ha conseguido”, escribieron las familias.

El secuestro de los Cunio ocurrió en la madrugada del 7 de octubre de 2023, en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, una de las comunidades más castigada por los terroristas de Hamas. Esa noche, la madre de ambos, Silvia Cunio, había reunido en su casa a veinte familiares, incluidos sus hijos, nueras, nietos y otros parientes.

David Cunio, de 34 años, fue secuestrado junto con su esposa Sharon y sus mellizas Emma y Julie, quienes fueron liberadas en noviembre de 2023. Su hermano menor, Ariel Cunio, de 27 años, fue secuestrado junto con su novia, Arbel Yehud, quien fue liberada en enero de 2025.

En total, de los veinte miembros de la familia reunidos esa noche, ocho fueron secuestrados. Con el paso de los meses, algunos lograron volver a salvo en distintas tandas de liberación, hasta este lunes, cuando David y Ariel volvieron a Israel.

Eitan Horn, residente de la zona de Kfar Saba de 38 años, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, quien también fue secuestrado en el ataque de Hamas y fue liberado en febrero pasado tras casi 500 días de cautiverio. Este lunes, los hermanos finalmente volvieron a encontrarse, según se vio en un emotivo video en el que se los veía abrazándose.

“También queremos agradecer al Presidente Javier Milei por su apoyo y por acompañar a las familias”, escribieron además las familias en su carta agradeciendo al mandatario argentino.

De los 251 secuestrados por la organización terrorista, 21 eran argentinos.

“Llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre”, aseguraron las familias argentinas en su carta a Trump.

