Israel denuncia que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de ninguno de los secuestrados

TEL AVIV (AP). - El ejército israelí informó este miércoles que, “tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense”, uno de los últimos cuerpos entregados por el grupo terrorista Hamas como parte del acuerdo de alto el fuego no corresponde a uno de los rehenes que estuvo retenido en Gaza. Esta situación incrementa la tensión entre las partes en medio de un alto al fuego. Los otros tres hombres fallecidos sí fueron identificados.

Hamas entregó cuatro cuerpos este martes para aliviar la presión tras la devolución de los primeros cuatro el lunes, cuando fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos. Israel esperaba el regreso de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos, pero hasta ahora no se cumplió con la totalidad de lo pactado.

“Con el corazón roto informamos que fueron identificados los cuerpos de otros tres secuestrados fallecidos que fueron entregados después de más de dos años. Además, un cuarto cuerpo entregado por Hamas no coincide con ningún secuestrado israelí”, señaló Israel.

De acuerdo a la información suministrada, uno de los tres secuestrados fallecidos identificados es Uriel Baruch, quien habría sido asesinado durante la masacre en la fiesta Nova, que desencadenó la guerra en Gaza, y su cuerpo fue secuestrado en aquel entonces. Era esposo y padre de dos hijos.

Eitan Levi fue asesinado el 7 de octubre mientras conducía en el sur de Israel y su cuerpo también fue secuestrado. En el caso del tercer fallecido reconocido se trataba de Tamir Nimrodi, quien fue secuestrado con vida el 7 de octubre y estuvo en una base cerca de Gaza, donde murió en cautiverio. El hombre servía en el organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria en Gaza y fue capturado por milicianos en el cruce fronterizo de Erez.

Acuerdo entre Hamas e Israel

A primera hora de este miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había exigido que Hamas cumpliera con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes. “No vamos a ceder en esto y no detendremos nuestros esfuerzos hasta que traigamos al último rehén fallecido, hasta el último”, afirmó.

El plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos había estipulado que todos los rehenes, vivos y muertos, debían ser entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no ocurría, el grupo terrorista debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

No es la primera vez que Hamas devuelve un cuerpo equivocado a Israel. A principios de este año, durante un alto el fuego anterior, el grupo dijo que entregó los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos. En aquel momento, las pruebas mostraron que uno de los cuerpos devueltos era el de una mujer palestina. El cuerpo de Bibas fue devuelto un día después e identificado positivamente.

Este lunes, los israelíes celebraron el regreso de los últimos 20 rehenes vivos en Gaza y los palestinos, en tanto, vieron la liberación por parte de Israel de unos 2000 prisioneros y detenidos como parte de la primera fase del alto el fuego. Pero las familias de los rehenes y sus partidarios expresaron consternación estos últimos días porque se estaban entregando pocos de los 28 rehenes muertos.