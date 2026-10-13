Saltar al contenido principal
LA NACION

Qué dice el parte médico sobre la salud del papa León XIV

Desde la Santa Sede precisaron que la extirpación del nódulo pulmonar “concluyó exitosamente”; el Sumo Pontífice se encuentra recuperándose en su habitación

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El papa León XIV fue sometido a la extirpación de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de Roma
El papa León XIV fue sometido a la extirpación de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de RomaMichael Kappeler - dpa DPA

La operación a la que se sometió el papa León XIV para la extirpación de un nódulo pulmonar “ha concluido con éxito”, informó el Vaticano en un escueto comunicado que difundió minutos antes de las 15.

“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos. Y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, precisaron desde la Santa Sede.

El papa León XIV fue sometido a la extirpación de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de Roma
El papa León XIV fue sometido a la extirpación de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de RomaAlberto Pizzoli - POOL AFP

Se esperaba una intervención quirúrgica no demasiado compleja y poco invasiva, y un post-operatorio de 7 días. De hecho, fueron anuladas todas las audiencias del Sumo Pontífice hasta el próximo martes 20 de octubre.

El Papa fue operado por un equipo de siete personas, liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, centro clínico donde se realizó la intervención.

Los fieles saludan al Papa antes de su ingreso al hospital Gemelli
Los fieles saludan al Papa antes de su ingreso al hospital GemelliAlessandra Tarantino - AP

El médico estuvo acompañado por Luigi Carbone, cirujano que supervisó las últimas internaciones del Papa Francisco, y que actualmente coordina el equipo de salud de León XIV. Además, participó de la operación el enfermero Massimiliano Strapetti, muy cercano a Francisco en los últimos tiempos.

En su llegada al establecimiento hospitalario, al Sumo Pontífice se lo vio sonriente mientras saludaba a los fieles, que allí lo esperaban para darles sus mejores deseos. En el ingreso, fue recibido además por las autoridades del centro clínico, Daniele Franco, Daniele Piacentini y Andrea Cambieri, en medio de aplausos de los presentes.

El Papa fue operado por un equipo de siete personas, liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli
El Papa fue operado por un equipo de siete personas, liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino GemelliHANDOUT - VATICAN MEDIA

León XIV, de 71 años, se encuentra internado en el décimo piso del hospital Gemelli, pero no en el apartamento que usaron en su momento Francisco y Juan Pablo II porque, paradójicamente, se encuentra en obra de reestructuración.

El mensaje de Parolin previo a la operación

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reveló minutos antes de la intervención que notó con “serenidad” al Papa durante la comunicación que mantuvieron el lunes y expresó que no se esperaba el contratiempo médico.

“Hablamos con mucha serenidad; de verdad, el Santo Padre es un gran ejemplo en este sentido”, aseguró Parolin, en diálogo con la prensa del Vaticano. Y agregó: “A todos nos ha impresionado su serenidad”.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del VaticanoAlessandra Tarantino - AP

A su vez, aclaró que se encontraba preocupado porque “no esperaba algo así”, aunque agradeció a Dios por el rápido hallazgo del problema médico de León XIV. “Cuando estas cosas se detectan a tiempo, se consiguen resolver”, indicó.

“Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza. Naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”.

Parolin reveló minutos antes de la intervención que notó con “serenidad” al Papa
Parolin reveló minutos antes de la intervención que notó con “serenidad” al PapaAndrew Medichini - AP

Por otro lado, se refirió al apoyo que recibió el Papa por parte de los fieles luego de que se conociera la noticia de la intervención. Manifestó que el cariño expresado demuestra que “León es querido, apreciado y seguido por todos”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Bachelet irrumpe en Chile y ofrece un eje a la izquierda dividida
    1

    Bachelet irrumpe en Chile y ofrece un eje a la izquierda dividida

  2. Difunden un video del momento del ataque con misiles contra el aeropuerto de Riad
    2

    Difunden un video del momento del ataque hutí contra el aeropuerto de Riad: Arabia Saudita investiga por qué no lo anticiparon

  3. Fujimori anunció un nuevo régimen de disciplina en las escuelas de Perú: maquillaje prohibido, pelo más corto y expulsiones
    3

    Keiko Fujimori anunció un nuevo régimen de disciplina en las escuelas públicas de Perú y prohibió el uso de maquillaje

  4. Se incendió un AVE Madrid-Barcelona y hubo demoras en trenes de alta velocidad
    4

    Se incendió un AVE Madrid-Barcelona y hubo demoras en trenes de alta velocidad