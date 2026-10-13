Qué dice el parte médico sobre la salud del papa León XIV

La operación a la que se sometió el papa León XIV para la extirpación de un nódulo pulmonar “ha concluido con éxito”, informó el Vaticano en un escueto comunicado que difundió minutos antes de las 15.

“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos. Y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información”, precisaron desde la Santa Sede.

El papa León XIV fue sometido a la extirpación de un nódulo pulmonar en el hospital Gemelli de Roma Alberto Pizzoli - POOL AFP

Se esperaba una intervención quirúrgica no demasiado compleja y poco invasiva, y un post-operatorio de 7 días. De hecho, fueron anuladas todas las audiencias del Sumo Pontífice hasta el próximo martes 20 de octubre.

El Papa fue operado por un equipo de siete personas, liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli, centro clínico donde se realizó la intervención.

Los fieles saludan al Papa antes de su ingreso al hospital Gemelli Alessandra Tarantino - AP

El médico estuvo acompañado por Luigi Carbone, cirujano que supervisó las últimas internaciones del Papa Francisco, y que actualmente coordina el equipo de salud de León XIV. Además, participó de la operación el enfermero Massimiliano Strapetti, muy cercano a Francisco en los últimos tiempos.

En su llegada al establecimiento hospitalario, al Sumo Pontífice se lo vio sonriente mientras saludaba a los fieles, que allí lo esperaban para darles sus mejores deseos. En el ingreso, fue recibido además por las autoridades del centro clínico, Daniele Franco, Daniele Piacentini y Andrea Cambieri, en medio de aplausos de los presentes.

El Papa fue operado por un equipo de siete personas, liderado por Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli HANDOUT - VATICAN MEDIA

León XIV, de 71 años, se encuentra internado en el décimo piso del hospital Gemelli, pero no en el apartamento que usaron en su momento Francisco y Juan Pablo II porque, paradójicamente, se encuentra en obra de reestructuración.

El mensaje de Parolin previo a la operación

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reveló minutos antes de la intervención que notó con “serenidad” al Papa durante la comunicación que mantuvieron el lunes y expresó que no se esperaba el contratiempo médico.

“Hablamos con mucha serenidad; de verdad, el Santo Padre es un gran ejemplo en este sentido”, aseguró Parolin, en diálogo con la prensa del Vaticano. Y agregó: “A todos nos ha impresionado su serenidad”.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano Alessandra Tarantino - AP

A su vez, aclaró que se encontraba preocupado porque “no esperaba algo así”, aunque agradeció a Dios por el rápido hallazgo del problema médico de León XIV. “Cuando estas cosas se detectan a tiempo, se consiguen resolver”, indicó.

“Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza. Naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”.

Parolin reveló minutos antes de la intervención que notó con “serenidad” al Papa Andrew Medichini - AP

Por otro lado, se refirió al apoyo que recibió el Papa por parte de los fieles luego de que se conociera la noticia de la intervención. Manifestó que el cariño expresado demuestra que “León es querido, apreciado y seguido por todos”.