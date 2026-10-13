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Un médico explicó en detalle cómo es la operación del Papa León XIV y qué se puede esperar

Jorge Tartaglione, cardiólogo, profundizó en LN+ en la cirugía que se le practicará al pontífice debido a un nódulo pulmonar detectado en un control de rutina; por ahora, se mantiene el viaje al país del 8 al 11 de noviembre

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En diálogo con LN+, Jorge Tartaglione profundizó en la intervención quirúrgica del Papa León XIV
En diálogo con LN+, Jorge Tartaglione profundizó en la intervención quirúrgica del Papa León XIV

El papa León XIV, de 71 años, quedó internado este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde será sometido por la tarde a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón. En este marco, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione explicó la intervención quirúrgica: “Se hace una incisión de 3 a 4 centímetros y se entra, se saca el nódulo. Se lo aspiran, se saca el nodo con un margen sano del pulmón”.

“Se saca el pedazo y se le manda a anatomía patológica”, sumó el especialista.

Tartaglione - operacion al Papa Leon XIV
Tartaglione - operacion al Papa Leon XIV

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