Un médico explicó en detalle cómo es la operación del Papa León XIV y qué se puede esperar

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Jorge Tartaglione, cardiólogo, profundizó en LN+ en la cirugía que se le practicará al pontífice debido a un nódulo pulmonar detectado en un control de rutina; por ahora, se mantiene el viaje al país del 8 al 11 de noviembre
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El papa León XIV, de 71 años, quedó internado este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde será sometido por la tarde a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón. En este marco, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione explicó la intervención quirúrgica: “Se hace una incisión de 3 a 4 centímetros y se entra, se saca el nódulo. Se lo aspiran, se saca el nodo con un margen sano del pulmón”.
“Se saca el pedazo y se le manda a anatomía patológica”, sumó el especialista.
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