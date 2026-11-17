Un supuesto apagón mundial previsto para este martes 17 de noviembre generó alarma en las redes sociales. La versión, difundida mediante publicaciones y videos, anuncia que la electricidad, Internet, las comunicaciones e incluso los sistemas bancarios dejarían de funcionar de manera simultánea durante 72 horas. Sin embargo, no existe evidencia ni una advertencia oficial que respalde ese escenario.

La circulación de esos mensajes impulsó las consultas sobre “blackout 17 november”, la expresión en inglés para “apagón del 17 de noviembre”. Según el registro de Google Trends citado en la información, las búsquedas aumentaron en varios países europeos y en Estados Unidos. Detrás de la teoría aparecen contenidos de distinto origen que fueron vinculados entre sí y presentados fuera de contexto.

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS).



The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. pic.twitter.com/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

De dónde surge la teoría del apagón mundial

El rumor combina una prueba del sistema de alertas de Estados Unidos, recomendaciones de preparación ante emergencias de la Comisión Europea y una referencia de Los Simpson. Ninguno de esos elementos constituye un anuncio de una interrupción mundial de los servicios.

Los videos difundidos en Instagram y TikTok presentan esa combinación como una supuesta advertencia sobre un corte masivo. Así, un ejercicio de comunicación y distintas medidas preventivas quedaron asociados a una fecha concreta y a la afirmación de que el mundo pasaría tres días sin electricidad ni conexión.

La duración de 72 horas coincide con el período de autonomía que contemplan las recomendaciones europeas para los kits de emergencia. Se trata de una pauta de preparación ante posibles crisis, no de una confirmación de que vaya a producirse un apagón.

La Guía de Preparación para Emergencias de Londres difundió una imagen con lo que tienen que tener en sus mochilas de emergencia los británicos Gobierno de Londres

Qué es la prueba del sistema de alertas de Estados Unidos

Uno de los elementos utilizados para alimentar la versión es un simulacro del Sistema de Alerta de Emergencias estadounidense, organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El ejercicio consiste en transmitir un mensaje de prueba a través de radios y canales de televisión, con el objetivo de verificar que los mecanismos de aviso funcionen ante una emergencia. No supone un corte de electricidad, internet o telefonía, ni requiere que la población estadounidense adopte alguna medida.

Aunque algunos usuarios podrían experimentar breves interrupciones durante la prueba, eso no equivale al escenario de desconexión generalizada que describen las publicaciones virales.

La FEMA realiza estos controles al menos una vez cada tres años. “Las pruebas de rutina ayudan a garantizar que el sistema de alerta esté listo para proporcionar información oportuna cuando más se necesita”, explicó el organismo en un comunicado.

On Nov 17 at 2:20 PM ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System on TV and radio. This legally required, regularly scheduled test ensures critical, life-saving messages can reach Americans when it matters most during major emergencies. pic.twitter.com/pKnRX3N8AK — FEMA (@fema) November 9, 2026

Por qué Europa recomienda contar con provisiones para 72 horas

Otro componente de la teoría es una serie de recomendaciones de la Comisión Europea para mejorar la preparación de la población ante emergencias. Entre ellas figura la posibilidad de disponer de un kit con suministros para sostenerse durante 72 horas si se interrumpen servicios esenciales.

Los elementos mencionados incluyen alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles. La iniciativa apunta a que las personas cuenten con recursos y conocimientos para protegerse y ayudar a otros durante una crisis.

Estas políticas se reforzaron entre 2024 y 2026, en un contexto atravesado por la guerra en Ucrania, los ciberataques, las amenazas híbridas y la preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas.

Distintos países ya contaban con medidas de preparación civil. Suecia actualizó en 2024 sus recomendaciones de emergencia, mientras que Francia y Finlandia también tienen planes de este tipo. La Comisión Europea busca, además, mejorar la coordinación entre países que presentan diferentes niveles de preparación.

En el Reino Unido, el gobierno aconsejó a fines de octubre mantener suministros para tres días. El mensaje se reforzó tras fallos de software y episodios meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías e incendios forestales.

Qué relación tiene Los Simpson con el “blackout 17 november”

A los mensajes sobre el simulacro estadounidense y los kits europeos se sumaron publicaciones que vinculan el supuesto apagón con un episodio de Los Simpson. En él aparece una referencia al 17 de noviembre y a un corte de luz, sin especificar el año.

Esa mención fue incorporada a la narrativa conspirativa como si anticipara un acontecimiento real. La asociación entre la fecha, el ejercicio de alertas y las provisiones para 72 horas contribuyó a expandir el rumor, aunque la referencia de la serie tampoco aporta evidencia sobre una interrupción mundial de los servicios.

Con información de Reuters y AP