Qué se puede esperar de la evolución del escándalo de las escuchas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2019

SAN PABLO.- La divulgación de los mensajes entre el entonces juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol colocó la causa del Lava Jato en su máxima encrucijada. Y mientras los abogados del líder del PT planean usar esos mensajes para pedir la anulación de las causas en su contra, los especialistas difieren sobre las posibles consecuencias jurídicas que puede traer aparejado el escándalo de las filtraciones.

Para Eloísa Machado, de la Fundación Getúlio Vargas, y para la especialista en derecho digital Gisele Truzzi, del Estudio Truzzi, esos diálogos violan los principios de neutralidad e imparcialidad consagrados por la ley orgánica de la magistratura. "Por los mensajes se nota que eran amigos, lo que daña la neutralidad del juez. Y del tenor de los mensajes se desprende que el juez participaba de las investigaciones: a quién se va a escuchar, quién va a declarar, qué fuentes buscar", dijo Truzzi.

Para el fiscal del Ministerio Público de San Pablo, Marco Antonio Ferreira Lima, sin embargo, las conversaciones particulares entre Moro y Dallagnol no difieren de las que los jueces suelen tener con abogados, representantes y fiscales en sus despachos. También destacó que para justificar una eventual nulidad del juicio es necesario acreditar el perjuicio sufrido por el acusado.

"Para interponer cualquier tipo de nulidad tiene que demostrarse dónde está el perjuicio. ¿Dónde estaría el perjuicio en esa conversación? ¿Dónde compromete la imparcialidad del juez? ¿Dónde contamina el resto de la prueba?", señaló Ferreira Lima.

Moro solo sería castigado en caso de una investigación penal o civil, pero no como magistrado, porque de hecho dejó la carrera judicial.

"Moro ya no es juez, y por lo tanto no sufrirá consecuencias prácticas. Sin embargo, sobre la base de la ley orgánica de la magistratura, él violó, en tanto juez, sus deberes de magistrado. Entre sus deberes está el de cumplir con la ley con independencia, serenidad y exactitud. Se habría producido una violación a esa norma. Y también habría violado, de manera aún más evidente, el artículo 36 de la ley orgánica de la magistratura, que dice que un juez no puede manifestar, por ningún medio de comunicación, su opinión sobre los procesos que lleva adelante", dijo Machado.

Ferreira Lima dijo que Moro y Dallagnol pueden incluso buscar una reparación. "Se les está imputando un hecho definido como un delito, y eso es calumnia", afirmó.

Traducción de Jaime Arrambide