Se confirmó qué iban a hacer Gaspi y Oliver Tree el día de su muerte

El 14 de junio de 2026, una tragedia aérea en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, terminó con la vida del popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale, entre otros. Durante semanas, la incógnita sobre el propósito de aquel vuelo se mantuvo presente entre sus seguidores, hasta que la madre de Tree, Christine Begin Nickell, decidió romper el silencio durante un homenaje organizado en Santa Cruz, California.

Durante la ceremonia, visiblemente emocionada, la mujer reveló que el objetivo de la travesía era de naturaleza creativa. “Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos”, se la escucha decir en un video compartido por el medio TMZ. Con esto, quedó en claro que la intención del grupo era concretar una jornada de trabajo colaborativo para sus plataformas digitales.

Christine Begin Nickell decidió contar cómo fueron sus últimas conversaciones con su hijo Oliver Tree Redes sociales

Durante el evento, Christine Begin Nickell compartió un recuerdo íntimo de la víspera del siniestro, donde recordó que, al consultar a su hijo sobre su promesa de dejar de fumar durante la gira, Oliver respondió con humor mediante una videollamada por FaceTime, y se lo veía entusiasta y lleno de energía. “Le encantaba vivir días épicos”, señaló la madre, con lo que explicó que el cantante buscaba constantemente experiencias memorables, un espíritu que compartía con el influencer argentino y el cineasta Lucas Vignale, quienes lo acompañaban en sus proyectos audiovisuales.

El impacto de la noticia también resonó en Europa, ya que en la reciente edición de La Velada del Año VI realizada en Sevilla, el streamer Ibai Llanos realizó un sentido homenaje a Gaspi, donde destacó su talento y calidad humana. Durante ese encuentro, la madre del youtuber, Michelle, agradeció las muestras de afecto y recordó el legado de su hijo al entregar una bata utilizada por el joven. El presentador, además, extendió sus condolencias a la familia de Lucas Vignale, quien era el compañero constante en las producciones del argentino.

La emoción de Michelle, la madre de Gaspi, durante el homenaje en La Velada del Año VI

En cuanto a los aspectos técnicos, los informes oficiales de las autoridades brasileñas, clasificaron el incidente como un “vuelo invisible”. Esto se debe a que las aeronaves no fueron detectadas por los radares del sistema de control aéreo durante su trayecto. Asimismo, se confirmó que las naves involucradas no contaban con cajas negras, dado que la normativa vigente no exigía dicho equipamiento para este tipo de transporte privado. La investigación liderada por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil continúa con avances para determinar las causas exactas de la colisión que terminó con la vida de seis personas.