Qué se sabe de los resultados de las Elecciones Brasil 2026, este domingo 4 de octubre

Flavio Bolsonaro lidera los primeros resultados de las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo 4 de octubre, por delante del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Con apenas el 1,68% escrutado, el candidato del Partido Liberal (PL) obtiene el 49,19% de los votos, mientras que el referente del Partido de los Trabajadores (PT) reúne el 42,18%.

El primer corte del conteo registra 956.858 votos para Bolsonaro y 820.606 para Lula. En tercer lugar aparece Augusto Cury, con el 3,08%, equivalente a 59.915 sufragios. Se trata de cifras preliminares, correspondientes a una porción reducida del escrutinio, por lo que todavía no permiten establecer quién será el próximo presidente ni si habrá una segunda vuelta.

Los centros de votación cerraron a las 17, en el horario oficial de Brasilia, y comenzó el recuento mediante el sistema de urnas electrónicas. Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en una jornada que llegó precedida por encuestas ajustadas entre los dos principales candidatos.

Cómo van los primeros resultados entre Bolsonaro y Lula

La primera actualización del escrutinio ubica al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, al frente de la contienda presidencial. Sin embargo, el avance del conteo será determinante para conocer si esa ventaja se sostiene y si alguno de los postulantes alcanza el porcentaje necesario para imponerse este domingo.

Lula busca su cuarto mandato presidencial y el segundo consecutivo, mientras que Bolsonaro aspira a llevar al Partido Liberal nuevamente al gobierno. Ambos concentraban la mayor parte de las preferencias en los sondeos difundidos antes de la apertura de las mesas.

El primer corte muestra una ventaja del candidato opositor MAURO PIMENTEL - AFP

Qué tiene que pasar para que haya una segunda vuelta

Para ganar la presidencia en la primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese resultado, los dos postulantes más votados deberán competir nuevamente en un balotaje previsto para el domingo 25 de octubre.

Esa posibilidad ya aparecía en las últimas encuestas, que anticipaban una disputa estrecha entre Lula y Bolsonaro. Aunque el primer corte del escrutinio coloca al candidato del PL cerca de ese umbral, todavía no es posible determinar si la elección quedará resuelta en esta jornada.

En caso de una segunda vuelta, se utilizará nuevamente el sistema de voto electrónico. La definición dependerá de los resultados que arroje el avance del recuento iniciado después del cierre de los centros electorales.

Se utilizará nuevamente el sistema de voto electrónico Ricardo Moreira - Getty Images South America

Qué anticipaban las encuestas antes de la votación

Los últimos sondeos publicados el sábado mostraban a Lula con una ventaja sobre su principal adversario, aunque sin el caudal suficiente para asegurar un triunfo directo. Datafolha le otorgaba al mandatario un 45% de intención de voto, frente al 42% de Bolsonaro.

La encuesta de Quaest, difundida minutos después, reflejaba una distancia todavía menor: 46% para Lula y 45% para el senador. En ambos casos, el escenario apuntaba a una eventual segunda vuelta.

Los demás candidatos aparecían lejos de los principales contendientes. Según Datafolha, Ronaldo Caiado reunía el 4% de las preferencias, mientras que Renan Santos y Augusto Cury alcanzaban el 3% cada uno. Romeu Zema no llegaba al 1%.

Qué dijeron los candidatos después de votar

Bolsonaro emitió su voto en Río de Janeiro, poco después de la apertura de las mesas, acompañado por su madre, Rogéria Bolsonaro, candidata a diputada. Ante la prensa, se mostró confiado en sus posibilidades.

“Nuestras encuestas internas muestran que superamos la primera vuelta hace tiempo”, sostuvo el postulante del Partido Liberal. También afirmó: “Brasil necesita un cambio, Brasil no puede soportar tanto sufrimiento”.

Lula votó más tarde en una escuela de São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo, rodeado por otros candidatos de su espacio. Tras sufragar, destacó la importancia de la jornada y aseguró: “Lo que está en juego es el futuro de Brasil”.

Con las urnas cerradas y el conteo en marcha, la atención se concentra en las próximas actualizaciones del escrutinio, que permitirán conocer si alguno de los candidatos consigue imponerse en primera vuelta o si la presidencia se definirá el 25 de octubre.