Qué se sabe del diputado finlandés hallado muerto en el Parlamento
El cuerpo sin vida de Eemeli Peltonen fue encontrado en la sede del Poder Legislativo de Finlandia
- 3 minutos de lectura'
El diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen, de 30 años, fue encontrado muerto este martes en el Parlamento de Finlandia. El hallazgo se produjo en la sede del Poder Legislativo, ubicada en Helsinki. Peltonen estaba ausente de sus funciones parlamentarias desde hacía semanas, debido a una baja por enfermedad. La policía investiga las circunstancias del deceso.
Qué se sabe sobre el fallecimiento del diputado finlandés
Las autoridades policiales acudieron al Parlamento finlandés cerca de las 11 de la mañana, hora local, tras ser alertadas. Si bien no hay confirmación oficial sobre la causa de la muerte, las primeras investigaciones apuntan a un suicidio. La noticia causó conmoción en el ámbito político finlandés y obligó a suspender temporalmente las reuniones habituales de los partidos durante el receso parlamentario de verano. La policía señaló, según AFP, que “se investigan las causas del fallecimiento, pero no se sospecha de un acto criminal en esta etapa”.
¿Quién era Eemeli Peltonen?
Eemeli Peltonen era un diputado socialdemócrata de 30 años que asumió su cargo en el Parlamento de Finlandia tras las elecciones de 2023. Representaba a la ciudad de Helsinki. Antes de su muerte, Peltonen se encontraba de licencia por enfermedad. En junio, expresó en redes sociales su preocupación por su salud para mencionar que padecía una enfermedad renal y había contraído una infección durante un tratamiento médico.
La reacción de la política finlandesa ante la noticia
La noticia de la muerte de Peltonen generó una ola de condolencias y mensajes de pesar de figuras políticas de todo el espectro ideológico. Antti Lindtman, presidente de los socialdemócratas finlandeses, calificó la pérdida como “irreparable”. Tytti Tuppurainen, líder del grupo parlamentario socialdemócrata, expresó: “Era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Su joven vida acabó prematuramente”.
El presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, la ministra de Hacienda y vicepresidenta de Finlandia, Riikka Purra, el primer ministro, Petteri Orpo, y el presidente del país, Alexander Stubb, también se sumaron a las condolencias. Stubb manifestó en su cuenta de X: “Mi más sentido pésame a los seres queridos de Eemeli Peltonen y les deseo fuerza para sobrellevar la pérdida. Era conocido como un diputado competente y trabajador, cuya labor era respetada por todos los partidos”.
Si bien el Parlamento finlandés está en receso por las vacaciones de verano y la sesión de otoño comenzará el 2 de septiembre, la muerte de Peltonen causó conmoción en los partidos políticos. Algunas de las reuniones habituales que se celebran en estas fechas se suspendieron temporalmente. La pérdida de un miembro joven y prometedor como Eemeli Peltonen representa un duro golpe para la política finlandesa.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
