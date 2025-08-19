Un diputado finlandés de 30 años fue encontrado muerto dentro del Parlamento

MADRID (AFP).- El diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen, de 30 años, fue encontrado muerto este martes en la sede del Parlamento de Finlandia, de donde había estado ausente en las últimas semanas debido a una baja por enfermedad. El organismo confirmó el fallecimiento del funcionario que había estado ejerciendo por primera vez por la capital de Helsinki tras lograr el escaño en las elecciones parlamentarias de 2023.

La Policía acudió a la sede de la soberanía finlandesa cerca de las 11 (hora local), ante el llamado de las autoridades. Mientras que todavía no hubo confirmación, las primeras investigaciones apuntaron a que se trataría de un suicidio.

Peltonen había estado ausente del trabajo parlamentario en las últimas semanas y de baja por enfermedad durante el verano. En junio ya compartió por redes sociales su preocupación por sus problemas de salud, ya que sufría una enfermedad renal y había contraído una infección en un centro médico durante el tratamiento.

Peltonen tenía 30 años.

El presidente de los socialdemócratas finlandeses, Antti Lindtman, describió la pérdida como “irreparable” y señaló que “es difícil comprender, y mucho menos aceptar, que se haya ido”. “Era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Su joven vida acabó prematuramente”, expresó en un comunicado la líder del grupo parlamentario socialdemócrata, Tytti Tuppurainen.

Además de sus compañeros de partido, se sumaron a las muestras de condolencia figuras de la oposición, como el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho; la ministra de Hacienda y vicepresidenta de Finlandia, Riikka Purra, así como el propio primer ministro, Petteri Orpo, y el presidente del país, Alexander Stubb.

Saimme tänään traagisen suru-uutisen Eduskunnasta. Lämmin osanottoni Eemeli Peltosen läheisille ja voimia surutyöhön. Hänet tunnettiin osaavana ja ahkerana kansanedustajana, jonka työtä kunnioitettiin yli puoluerajojen. — Alexander Stubb (@alexstubb) August 19, 2025

“Mi más sentido pésame a los seres queridos de Eemeli Peltonen y les deseo fuerza para sobrellevar la pérdida. Era conocido como un diputado competente y trabajador, cuya labor era respetada por todos los partidos”, manifestó este último en su cuenta de la red social X.

Si bien las actividades del Parlamento se encuentran actualmente en receso por las vacaciones de verano y la sesión de otoño comenzará el próximo 2 de septiembre, la muerte de Peltonen sorprendió a los partidos en las habituales reuniones que celebran por estas fechas, algunas de las cuales fueron suspendidas momentáneamente.