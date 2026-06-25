Video: así se vivieron los terremotos en medio de un partido de béisbol en Venezuela

Este miércoles 24 de junio, Venezuela vivió una de las jornadas sísmicas más impactantes de su historia, después de que dos terremotos de entre 7,2 y 7,5 de magnitud se registraran con menos de un minuto de diferencia, lo que provocó derrumbes de edificios y viviendas, cortes de energía eléctrica y evacuaciones masivas en distintas partes del país. A su vez, un partido de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) que se disputaba en el Estadio Universitario de Caracas tuvo que ser suspendido y el momento de pánico que se vivió en el lugar quedó registrado en la trasmisión en vivo y en recortes de videos que inmediatamente comenzaron a circular en redes sociales.

Dos terremotos sacudieron Caracas y se sintieron en otras ciudades de Venezuela

El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas recién comenzaba cuando el suelo empezó a sacudirse. El impacto del sismo quedó registrado en una secuencia impactante: en pleno juego, los peloteros en el home plate interrumpen la acción con desconcierto, el receptor y el umpire abandonan sus posiciones y, en segundos, el pánico se apodera del terreno de juego mientras las cámaras de la transmisión captan el violento bamboleo de la estructura del estadio.

El sismo, que ocurrió alrededor de las 18:00 hora local y sorprendió a los beisbolistas en pleno juego, no fue un hecho aislado: según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de dos terremotos de entre 7,2 y 7,5 de magnitud, registrados con menos de un minuto de diferencia, con epicentro cerca de Morón, sobre la costa caribeña venezolana. Ambos movimientos se produjeron a escasa profundidad —13 y 10 kilómetros respectivamente—, lo que explica que se haya sentido con tanta intensidad incluso dentro del estadio.

El temblor que vivieron los jugadores en pleno partido fue apenas una postal de un fenómeno que se sintió en Caracas, Carabobo y Yaracuy. Mientras en el estadio la gente corría hacia el campo para buscar un espacio abierto y protección, en otros puntos de Caracas la situación era mucho más compleja.

El único comunicado que realizó la Liga Mayor de Beisbol Profesional de Venezuela

Si bien hasta el momento no existe comunicado por parte de la Liga Mayor de Beisbol Profesional de Venezuela sobre algún incidente entre los jugadores o aficionados dentro o alrededor del recinto que tiene capacidad para poco más de 25,000 asistentes, en sus redes sociales si publicaron el listado con los principales hospitales y clínicas que trabajan ante la emergencia.

¿Qué dijeron las autoridades de Venezuela tras lo sucedido?

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, habló en cadena nacional y declaró el estado de emergencia, mientras se intensifican las labores de rescate. “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, afirmó la mandataria, quien instó a la población a mantener la unidad.

Se espera confirmación sobre el número de víctimas fatales en Venezuela (AP Photo/Adrian Naranjo) Adrian Naranjo - AP

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que casas y edificios se vinieron abajo en Caracas y que registraron situaciones “alarmantes” en el barrio de Altamira. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras. “Estamos atendiéndolos con ​todos los organismos de seguridad ​y asistencia, de protección civil”, señaló.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, también habló públicamente, ratificó la existencia de víctimas fatales y aclaró que no se cuenta todavía con una cifra precisa debido a la magnitud de los destrozos en las zonas afectadas.