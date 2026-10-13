Quién era el hombre que murió tras saltar al recinto de los tigres en el zoológico de Yorkshire

El joven que murió el pasado sábado luego de haber saltado al recinto de los tigres en el zoológico de Yorkshire fue identificado en las últimas horas como William Chapman. La víctima, de poco más de 20 años, había tenido un pasado como actor cuando era niño.

Chapman estudió en sus primeros años en la escuela de artes escénicas ‘Jackie Palmer’ en la ciudad de High Wycombe, situada en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra, según consignó la BBC.

En 2009, Chapman actuó en el programa “May Contain Nuts”, que tuvo como principal protagonista a Shirley Henderson, reconocida por su papel de “Myrte, la Llorona” en la saga de Harry Potter.

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre después de saltar a su recinto en un zoológico

En ese show, el joven interpretó a Alfie Chaplin, hijo de Alice Chaplin, papel a cargo de Henderson.

A su vez, en 2012 participó como extra del segundo episodio de la primera temporada de “True Stories”, una producción de BBC basada en historias reales. En la serie, tuvo el papel de Edward Jenner, el médico inglés que a inicios del siglo XIX descubrió la vacuna contra la viruela.

Luego de conocerse su fallecimiento, la escuela ‘Jackie Palmer’ lo despidió en redes sociales con una sentida publicación.

Una de las publicaciones de Chapman en su cuenta de Instagram, que ya fue cerrada Instagram

“Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de nuestro exalumno William Chapman. Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia y los amigos de William durante este momento tan difícil”, expresó la institución.

Y añadió: “Nos encantó ver a William crecer, tanto como persona como artista, durante su tiempo con nosotros. Fue un privilegio ser parte de su trayectoria, y todos los que tuvimos el placer de conocerlo lo recordaremos con mucho cariño. Extrañaremos mucho a William y siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Descansa en paz, William”, agregó el centro educativo.

Chapman, de niño Instagram

Por su parte, el zoológico le envió condolencias a la familia y seres queridos de Chapman a través de un comunicado que publicó en Instagram.

“Nos gustaría agradecer a todas las personas que han expresado su preocupación tras el trágico incidente. Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias siguen estando con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente perdió la vida”, señaló.

Por otro lado, resaltó que Altai, el tigre que le provocó las heridas fatales a Chapman, se halla sana y salvo y descartó que sea sacrificado como consecuencia del incidente.

La tragedia

El trágico suceso ocurrió el sábado cerca de las 13.30 en el en el Yorkshire Wildlife Park, que funciona como zoológico, centro de rehabilitación y conservación de la vida silvestre y atracción turística en Branton, al sureste de Doncaster.

Chapman fue actor de niño Instagram

El hombre ingresó al recinto de la atracción “Land of the Tigers” (Tierra de los Tigres) del parque, que tiene una pasarela elevada de 300 metros, desde la cual los visitantes pueden observar a los tigres de Amur.

Por motivos que aún son de investigación, Chapman saltó al recinto. Según lo declarado por testigos, la víctima se sentó a rezar y luego fue atacado por el tigre. Murió en el acto y antes de la llegada de los médicos.