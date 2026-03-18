Quién era Esmail Khatib, el ministro de inteligencia iraní asesinado por Israel

JERUSALÉN.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este miércoles que el Ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Khatib. En Washington, el Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de US$10 millones por información sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, y otros altos funcionarios, incluido Khatib.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la “eliminación” del funcionario y señalaron que “desempeñó un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta al arresto y asesinato de manifestantes como a la elaboración de la evaluación de inteligencia del régimen”.

🔴ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.



Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… pic.twitter.com/654lpYCZ1c — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

“Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Khatib lideró las actividades terroristas del ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo”, añadieron las fuerzas israelíes.

Sobre el Ministerio de Inteligencia iraní, las fuerzas israelíes agregaron: “Posee capacidades de inteligencia avanzadas, supervisando la vigilancia, el espionaje y la ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo, en particular contra ciudadanos israelíes e iraníes”.

Biografía de Khatib:

Fue designado ministro de Inteligencia por el líder supremo Ali Khamenei en 2021, después de ocupar varios cargos clave en la Guardia Revolucionaria de Irán.

Supervisó el Ministerio de Inteligencia de Irán, la principal organización de inteligencia del régimen iraní y una pieza clave detrás de la represión y el terror del régimen.

Desempeñó un papel significativo en la dirección de arrestos y en la muerte de manifestantes durante las recientes protestas internas en Irán y durante las “Protestas del hijab” (2022–2023).

Dirigió las actividades terroristas del Ministerio de Inteligencia de Irán contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo, incluidos objetivos israelíes durante la Operación Rugido del León (que comenzó el 28 de febrero).

Agencias AFP y AP