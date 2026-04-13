Quién es Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, procesada por corrupción y malversación

Procesada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, Begoña Gómez se enfrenta a una causa en la que quedó señalada por presuntamente haber utilizado su posición para influenciar acuerdos de negocios. La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había mantenido un bajo perfil político hasta el 2024, cuando se inició el caso.

La mujer de 55 años —nacida en el municipio de Bilbao y criada en León— es especialista en marketing, tiene un máster en Administración de Empresas y trabajó en la recaudación de fondos para distintas ONGs, como Oxfam y Amnistía Internacional.

Gómez no había tenido un perfil relacionado con la política. JAVIER SORIANO - AFP

También se desempeñó como consultora comercial del Grupo Inmark hasta que Sánchez asumió la presidencia por primera vez en 2018, cuando pidió una licencia a la compañía para evitar un posible conflicto de intereses. Sus trabajos siempre fueron en el ámbito privado y nunca habían tenido que ver con la política.

Una vez que Sánchez llegó al gobierno, Gómez ratificó su interés en mantener su trabajo. “Tengo intención de seguir trabajando y por supuesto mantener la vida que he hecho siempre. Creo que puedo ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias”, dijo en su primer acto solidario como mujer del presidente de España.

Poco después de que su marido asumiera como presidente, Gómez fue nombrada directora del “África Center” de la universidad IE de Madrid —una iniciativa enfocada en potenciar la innovación, el liderazgo, el emprendimiento y la acción social en el continente africano—, un puesto que mantuvo hasta 2022.

Denuncias en su contra

Una de las denuncias principales contra Gómez apunta a este período. Una investigación de El Confidencial vinculó el trabajo de Gómez en la organización con la empresa española de turismo Wakalua, del grupo Globalia, que a su vez es propietario de la compañía Air Europa.

La esposa de Sánchez enfrenta varios cargos en la justicia española. Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Según lo revelado, Wakalua financió dos becas del África Center y pagó pasajes de avión para Gómez y otra autoridad del IE en 2019. A fines de 2020, durante la pandemia, el gobierno de Sánchez financió y “rescató” a la empresa aérea, que había sido afectada por la caída del tráfico aéreo debido a la crisis sanitaria.

En 2023, Gómez volvió a la Universidad Complutense de Madrid (donde desde 2014 codirigía el Máster Propio de Fundraising) para codirigir un máster de Transformación Social Competitiva. Por este vínculo también le pesa una sospecha: porque, por su cargo en la Complutense, firmó cartas de apoyo a un empresario tecnológico para que consiga subsidios del Estado para realizar cursos para jóvenes y desempleados.

Sánchez siempre mostró su apoyo a su esposa. Andres Martinez Casares - Pool EPA

Ahora, Gómez quedó imputada por los cuatro cargos según la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien dejó fuera una de las acusaciones iniciales —intrusismo profesional— al considerar que no había indicios suficientes para sostenerla. El magistrado dio ahora un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, en un paso que deja a Gómez más cerca de enfrentar un proceso judicial.

La esposa del presidente se encuentra actualmente en China, acompañando a Sánchez en una gira oficial, mientras el caso sigue en desarrollo y a la espera de definiciones sobre un eventual juicio.