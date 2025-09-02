Quién es Chloe Malle, la nueva directora de contenidos de Vogue

Chloe Malle fue designada este martes como la sucesora de Anna Wintour, histórica editora en jefe de la revista de moda Vogue. La periodista -que hasta el momento se desempeñaba al frente del sitio web de la compañía de moda- ingresó a la empresa en 2011 y cumplió varios roles que van desde la escritura hasta la edición y el podcasting.

Hija de la actriz y productora Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle, su carrera dentro de Vogue comenzó cuando fue nombrada editora social, y se encargó de la cobertura social y de casamientos. Allí trabajó con temas relacionados a la moda, el hogar, la belleza y la salud. De 2016 a 2023, también fue redactora colaboradora de la revista y escribió artículos, supervisó proyectos especiales y trabajó como editora.

Melle lleva al frente del sitio web de Vogue dos años. Instagram

También escribió artículos para The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest y WWD, entre otros. En 2023 se convirtió en editora del sitio web de Vogue, rol que desempeñó hasta este momento. Sumado a esto, co-conduce el podcast semanal de moda y cultura The Run-Through, rol que no se especificó si continuará o no a partir de ahora.

“Tanto la moda como los medios de comunicación están evolucionando a una velocidad vertiginosa y estoy encantada –y asombrada– de formar parte de ello”, dijo en diálogo con Vogue España y añadió: “También me siento increíblemente afortunada de seguir teniendo a Anna cerca como mi mentora”.

En sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, comparte numerosas fotos de su día a día y de sus actividades favoritas. Entre comidas, flores y vacaciones de verano, muestra producciones de fotos, tapas de revistas y tomas de distintos puntos de Nueva York, la ciudad en donde vive. Junto a su esposo Graham Albert tienen dos hijos, Louis, que nació en 2020, y Alice, que nació en 2022.

Malle lleva más de 10 años dentro de Vogue. Instagram

La salida de Anna Wintour

A fines de junio de este año se dio a conocer la salida de la histórica editora en jefe tras 37 años al frente de la revista fundada en 1892 por Arthur Baldwin Turnure. A partir de ahora, se supo que Wintour asumirá otras responsabilidades dentro de la firma editora de la publicación, Condé Nast. Seguirá como directora de contenido de la empresa y jefa de contenido editorial global de Vogue; asimismo supervisará todas las marcas a nivel mundial, entre las que se incluyen American Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure, entre otras, con la excepción de The New Yorker.

“Chloe fue durante mucho tiempo una de las armas secretas de Vogue cuando se trata de seguir las novedades de la industria. Pero no está tan atrapada en ella como para perderse lo que ocurre ahí fuera: al igual que los mejores diseñadores, entiende el panorama general de la moda, su papel en la configuración no sólo de las pasarelas, sino del cambiante tejido de la vida actual”, dijo sobre la designación de Malle al frente de la marca y añadió: “Aunque no es ajena al glamour de las alfombras rojas, su talento se concentra en las ideas originales y el trabajo duro”.