Cumbre sin precedente en Pekín: por qué el encuentro de Xi, Putin y Kim enciende todas las alarmas en Occidente

PEKÍN.- El presidente de China, Xi Jinping, reunió el martes por primera vez a sus pares Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte en Pekín, en una muestra de solidaridad con los países acusados por Occidente por su papel en la peor guerra de Europa en 80 años.

La reunión de lo que los analistas ahora llaman el “Eje de la Agitación” para asistir a un multitudinario desfile militar esta semana en Pekín subraya la influencia del presidente chino sobre los regímenes autoritarios que pretenden redefinir el orden mundial liderado por Occidente, mientras que la postura aislacionista de Trump pone a prueba las antiguas alianzas de Estados Unidos.

Xi recibió a Putin para conversar en el Gran Salón del Pueblo y luego en su residencia personal, llamándolo su “viejo amigo”.

Putin y Xi en el Gran Salón del Pueblo Alexander Kazakov� - Pool Sputnik Kremlin�

Unas horas más tarde, Kim llegó a Pekín en su tren blindado. Los medios estatales norcoreanos confirmaron la llegada del dictador, y afirmaron que fue recibido por funcionarios chinos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y expresó su agradecimiento a Xi por su hospitalidad.

Los tres ocuparán el centro del escenario en un gran desfile militar el miércoles, donde el presidente chino hará alarde de su visión de un nuevo orden global mientras las políticas de “Estados Unidos primero” del presidente estadounidense Donald Trump tensionan las alianzas occidentales.

La llegada del tren de Kim a Pekín AGATHA CANTRILL� - AFPTV�

Más allá de la pompa, los analistas están observando si el trío puede avanzar en relaciones de defensa más estrechas luego de un pacto firmado por Rusia y Corea del Norte en junio de 2024, y una alianza similar entre Pekín y Pyongyang, un resultado que puede alterar el cálculo militar en la región Asia-Pacífico. También sería un golpe para Trump, que ha elogiado sus estrechas relaciones con Putin, Xi y Kim.

Desafío a EE.UU.

Durante su reunión bilateral, Putin le dijo a Xi que las relaciones entre los dos países están en un “nivel sin precedentes”.

“Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes”, expresó Putin a Xi en declaraciones transmitidas en vivo.

En un guiño a la cooperación entre ambos países durante la guerra, añadió: “Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora”.

Putin y Xi hablan mientras dan un paseo Alexander Kazakov� - Pool Sputnik Kremlin�

Xi ha celebrado una serie de reuniones diplomáticas esta semana, con motivo de la cumbre de la OCS que se celebra en la ciudad portuaria de Tianjin (norte) para promover una gobernanza mundial alternativa.

China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PBI del planeta, como una alternativa a la OTAN.

Xi también mantuvo conversaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi, el lunes, para restablecer los tensos lazos bilaterales, mientras Trump aumentaba la presión comercial sobre Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso.

El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, calificó el lunes la cumbre de “teatral” y acusó a China e India, los mayores compradores de crudo ruso, de ser “malos actores” al alimentar la guerra en Ucrania.

Mientras Putin y Xi se reunían, la rusa Gazprom y la China National Petroleum Corporation firmaron un acuerdo para aumentar el suministro de gas y redactaron un acuerdo sobre un nuevo gasoducto que podría abastecer a China durante 30 años.

Señales de alarma

En un momento en el que Trump ha puesto sus miras en el Nobel de la Paz, cualquier nueva concentración de poder militar en Oriente que incluya a Rusia hará saltar las alarmas en Occidente.

“Los ejercicios militares trilaterales entre Rusia, China y Corea del Norte parecen casi inevitables”, escribió en marzo Youngjun Kim, analista de la Oficina Nacional de Análisis Asiático en Estados Unidos, que citó cómo el conflicto en Ucrania ha acercado a Moscú y Pyonyang.

El presidente ruso, Vladimir Putin, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, conversan antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en el Centro de Convenciones y Exposiciones Meijiang en Tianjin, China, el lunes 1 de septiembre de 2025. SUO TAKEKUMA� - POOL�

“Hasta hace unos años, China y Rusia eran socios importantes en la imposición de sanciones internacionales a Corea del Norte por sus pruebas nucleares y de misiles... (ahora) son socios militares potenciales de la República Popular Democrática de Corea durante una crisis en la península coreana”, añadió, usando el nombre oficial del país, diplomáticamente aislado.

El líder norcoreano ha suministrado más de 15.000 soldados para apoyar la guerra de Putin en Ucrania.

En 2024 también recibió al presidente ruso en Pyonyang -la primera cumbre de este tipo en 24 años- en un movimiento ampliamente interpretado como una ofensa a Xi y un intento de aliviar su estatus de paria reduciendo la dependencia norcoreana de Pekín.

Unos 600 soldados norcoreanos han muerto luchando para Rusia en la región de Kursk, según la agencia de inteligencia surcoreana, que cree que Pyonyang está planeando otro despliegue.

Putin también dijo en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Tianjin, que debe restablecerse un “equilibrio justo en el ámbito de la seguridad”, un resumen de las críticas de Rusia a la expansión de la OTAN hacia el este.

La apuesta de Kim

Para Kim, el desfile supondrá el mayor acontecimiento diplomático multilateral al que haya asistido nunca y ofrecerá al joven y solitario líder la oportunidad de obtener un apoyo implícito a sus armas nucleares prohibidas y ampliar su círculo diplomático.

Antes de cruzar a China a primera hora del martes, Kim visitó un laboratorio de misiles.

Según Hong Min, analista de Corea del Norte en el Instituto Coreano para la Unificación Nacional, la visita buscaba “mostrar el estatus [de Corea del Norte] como potencia nuclear” justo antes de “situarse junto a Xi y Putin, lo que pretende sugerir el apoyo a Corea del Norte como Estado nuclear”.

Al parecer, Kim llevó a su hija pequeña, Ju Ae, en su inusual viaje a una reunión multilateral, informó la agencia de noticias Yonhap, citando a la agencia de inteligencia de Seúl. Kim la ha llevado a otros actos militares y públicos importantes, alimentando las especulaciones sobre la posibilidad de que ocupe un puesto de liderazgo.

El desfile chino del “Día de la Victoria”, que conmemora el 80 aniversario de la derrota de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, también ha sido objeto de una minuciosa planificación, y el centro de Pekín lleva semanas paralizado por medidas de seguridad y controles de tráfico.

Además de la exhibición de material militar de vanguardia ante unos 50.000 espectadores, las autoridades tienen previsto liberar más de 80.000 “palomas de la paz” durante el evento.

Agencias AFP y Reuters