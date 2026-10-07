Quién ganará el Premio Nobel de la Paz 2026: la sombra de Trump, el dilema del comité y los nombres que suenan

OSLO.– Las posibilidades de que Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz son consideradas mínimas, pero su “espectro” proyectará su sombra sobre el anuncio del ganador este viernes en Oslo, según expertos.

El Comité Noruego del Nobel sabe que estará bajo un intenso escrutinio: desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano multimillonario ha hecho una intensa campaña para obtener el premio y no ha ocultado su decepción por no haberlo ganado todavía.

Sin embargo, sus posibilidades de recibir el galardón se ven afectadas por su guerra contra Irán, sus ambiciones territoriales –a veces incluso a costa de sus aliados, como en el caso de Groenlandia– y sus ataques contra las instituciones de cooperación internacional y los medios de comunicación.

Réplicas del anverso y el reverso de la medalla del Premio Nobel de la Paz exhibidas en el Instituto Nobel de Noruega JONATHAN NACKSTRAND - AFP

Aunque en las últimas semanas no ha hecho una campaña tan abierta por el Nobel, Trump sigue estando presente en la mente de todos, y hay muchas posibilidades de que la elección del comité, independientemente de quién sea el ganador, sea interpretada como una crítica directa o indirecta al presidente estadounidense.

Trump es “el espectro en la habitación”, dijo Haakon Gjerlow, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés).

Dijo que el comité del Nobel debe estar preguntándose: “¿Existe la posibilidad de que este premio cause más daño que bien al otorgarlo?”, teniendo en cuenta las reacciones que podrían surgir de la Casa Blanca.

Trump, concluye su participación en un acto de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center, en el predio de la Feria Estatal de Nebraska, Estados Unidos WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Instituto Nobel asegura que no se deja afectar por ello.

“Siempre hay mucho lobby y, en última instancia, quizá también intentos de ejercer presión sobre el comité. Así que, en cierto sentido, estamos muy acostumbrados a eso”, dijo a AFP el secretario del comité, Kristian Berg Harpviken.

“No es algo que no discutamos. Por supuesto que tenemos que hablar de ello, pero no es que eso influya en las discusiones que tienen lugar en la sala ni en las decisiones que se toman”, insistió.

“La era de los depredadores”

El año pasado, el prestigioso premio fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, una elección considerada en general aceptable para Trump.

Machado incluso le entregó su medalla de oro del Nobel, al considerar que la merecía después de la captura del presidente Nicolás Maduro, aunque no logró obtener a cambio su respaldo político.

Esos acontecimientos podrían llevar al comité a elegir este año a un laureado que genere un amplio consenso, como una persona u organización dedicada a la protección de los chicos o a la labor humanitaria.

Entre ellos podrían estar la organización Save the Children y Mykola Kuleba, un activista ucraniano por los derechos de los chicos que hace campaña por el regreso de los menores trasladados ilegalmente a Rusia desde territorios ocupados, una causa cercana al corazón de la esposa de Trump, Melania.

María Corina Machado habla durante una conferencia de prensa en la sede de la Heritage Foundation, en Washington ALEX WROBLEWSKI - AFP

Las Salas de Respuesta de Emergencia (ERR) de Sudán, una enorme red de voluntarios que arriesgan sus vidas para ayudar a personas que enfrentan la doble amenaza de la guerra y el hambre, también podrían ser posibles candidatas al premio.

Pero el comité también podría elegir a un laureado que no resulte del agrado de Trump.

Entre ellos podrían estar la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese; el papa León XIV; la defensa de la libertad de prensa, mediante un premio al Comité para la Protección de los Periodistas; o instituciones de justicia internacional como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Vivimos en una era de depredadores. Tenemos a Trump, Putin y Netanyahu”, dijo el historiador del Nobel Asle Sveen.

María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega Heiko Junge - NTB Scanpix

“No quieren un orden internacional. Quieren grandes potencias con esferas de influencia. Y esta corte se interpone en su camino”, dijo, en referencia a la CPI.

Un total de 287 personas y organizaciones fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz, aunque los nombres de la lista se mantienen en secreto durante 50 años.

Pero la paz sigue siendo esquiva en muchas partes del mundo: en 2025 se registraron 65 conflictos armados en los que participó al menos un Estado, la cifra más alta desde 1946, según el PRIO.

“En términos generales, está claro que el mundo no está avanzando en la dirección correcta”, dijo Harpviken.

“Al mismo tiempo... no faltan buenas iniciativas. No faltan organizaciones ni personas que hacen un buen trabajo”, agregó. “Un premio de la paz puede tener más sentido que nunca”, insistió Harpviken.

Agencia AFP