María Corina Machado, líder opositora: “Mi regreso a Venezuela es urgente”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, escribió un artículo de opinión en New York Post. Allí, aseguró que su regreso a Venezuela era “urgente” y solicitó la convocatoria de elecciones presidenciales en el país caribeño.

Qué dijo María Corina Machado sobre su regreso a Venezuela

El medio estadounidense publicó la nota el pasado 4 de octubre, donde solicitó su reingreso a Venezuela para acompañar a la ciudadanía y calmar las tensiones sociales.

María Corina Machado solicita su inminente regreso a Venezuela para acompañar a la ciudadanía venezolana JAVIER TORRES - AFP

“Mi regreso es urgente. Mi deber es acompañar a nuestro pueblo. Debo estar presente”, dijo Machado.

En caso de un posible retorno, su plan contempla recorrer todos los estados del país, fortalecer la red cívica y convertirse en el “socio más sólido de Estados Unidos en el hemisferio”.

La postura de María Corina Machado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela

En su escrito, Machado también hizo un llamado a establecer de inmediato una fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela en el plazo de un año.

María Corina Machado hizo un llamado a establecer de inmediato una fecha para las elecciones presidenciales Cristian Hernandez - AP

La iniciativa incluye una hoja de ruta para que los próximos comicios “sean libres y justos”. “Una fecha firme les dará a los venezolanos un horizonte para organizarse y participar, integrando a la sociedad al proceso iniciado con el arresto de Maduro”, señaló.

La dirigente aclaró que los comicios podrían contribuir a unir al país y brindar certidumbre a los venezolanos. Para respaldar su argumento, mencionó las elecciones del 28 de julio de 2024, donde la Cámara Nacional Electoral en Venezuela (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como presidente y la oposición presentó un recuento de las actas de testigos con resultados diferentes.

“El 28 de julio se convirtió en nuestro mayor movimiento cívico hasta la fecha y demostró que los venezolanos son garantía de estabilidad democrática y el mejor socio de Estados Unidos en la región”, aseguró.

“Somos una nación occidental pacífica, comprometida con la libertad y la democracia, asolada por el socialismo, pero dotada de más de 300 mil millones de barriles de petróleo”, agregó.

Qué opina María Corina Machado sobre la nueva alianza con Estados Unidos

En medio de sus pedidos, la venezolana expresó su deseo de que Estados Unidos se convierta en el principal socio comercial de Venezuela y que el país caribeño se consolide como una fuente energética confiable.

María Corina Machado asegura que el presidente Donald Trump cambió la historia de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero Daniel Torok / The White House

“Estados Unidos ha sido nuestro socio natural durante un siglo. Las empresas estadounidenses nos enseñaron a producir petróleo y nos trajeron nuestro deporte nacional: el béisbol. Así que, tras 27 años de destrucción socialista, queremos que vuelva a ser nuestro socio comercial”, dijo.

En ese contexto, señaló que el presidente Donald Trump “cambió la historia” con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y que brindó la oportunidad para una victoria estratégica duradera.

El respaldo de Donald Trump a María Corina Machado

Un día después de publicarse el artículo, el corresponsal de la Casa Blanca para el Diario ABC, David Alandete, le consultó al presidente Trump sobre el pedido de Machado de regresar a Venezuela.

El Periodista David Alandete Le Preguntó Directamente A Donald Trump Por El Artículo De María Co (1)

Sin brindar muchos detalles, elogió a la dirigente y remarcó que “todo va a salir bien”.