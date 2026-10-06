Donald Trump respalda el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió el lunes 5 de octubre en Washington al eventual regreso de María Corina Machado a Venezuela. Las declaraciones del republicano se dieron en medio de los nuevos planteos de la dirigente opositora sobre su retorno al país sudamericano y el futuro electoral venezolano.

Qué dijo Donald Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

La declaración se produjo durante un intercambio con periodistas en los jardines de la Casa Blanca, según informó EFE, luego de que le consultaran al mandatario si apoyaba que Machado regresara a Venezuela.

Machado considera prioritario acompañar a la población y fortalecer la organización ciudadana Instagram @mariacorinamachado

Ante la pregunta, Trump elogió a la dirigente venezolana y recordó el gesto que tuvo con él tras recibir el Premio Nobel de la Paz. “Bueno, diré una cosa: ella es una mujer excelente. Me entregó su Premio Nobel porque sabía que yo me lo había ganado, y es una mujer excelente, y todo va a salir bien”, respondió el mandatario.

La consulta de los acreditados surgió después de que la política publicara el domingo 4 de octubre una columna de opinión en New York Post, bajo el título “Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar”.

María Corina Machado considera “urgente” volver a Venezuela

Machado salió en secreto de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, cuya medalla entregó a Trump. En su artículo sostuvo que necesita volver para acompañar a los venezolanos y participar en el proceso político de su país.

La líder de Vente Venezuela señaló que considera su deber acompañar a la población, canalizar las tensiones sociales de manera pacífica, profundizar la organización ciudadana y fortalecer su red cívica. También planteó la necesidad de avanzar hacia un acuerdo nacional entre civiles y militares. A su vez, afirmó que regresará y recorrerá el territorio para preparar al país sudamericano para la reconstrucción de sus instituciones, economía y democracia.

Además, propuso que Venezuela se convierta en un socio de Estados Unidos en el hemisferio. Machado denunció recientemente que intentó regresar por vía aérea y marítima en varias ocasiones desde Panamá, pero aseguró que las autoridades venezolanas se lo impidieron.

Qué propone Machado para las próximas elecciones venezolanas

La referente opositora planteó como próximo paso estratégico establecer una fecha para celebrar elecciones presidenciales dentro del próximo año, junto con una hoja de ruta de reformas que permita que los comicios sean libres y justos.

En ese sentido, Machado sostuvo que fijar un día concreto permitiría a los venezolanos organizarse y participar. En su columna también recordó la votación del 28 de julio de 2024 y afirmó que Nicolás Maduro censuró a los medios, le impidió competir y encarceló a integrantes de su equipo.

Washington y Caracas profundizaron su vínculo tras los cambios políticos ocurridos a comienzos de año Instagram @whitehouse

La relación entre EE.UU. y Venezuela

La declaración de Trump se produjo después de su encuentro del 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez. La reunión consolidó la relación establecida con su gobierno tras la captura de Nicolás Maduro en enero, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Estados Unidos y Venezuela también anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que abarca 17 campos con alrededor de una quinta parte de las reservas probadas de crudo venezolanas y concede amplios derechos económicos y de suministro a Estados Unidos. Diversos sectores cuestionaron ese pacto al considerar que la prioridad estadounidense es el petróleo del país sudamericano y no su democratización.