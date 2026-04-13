Quién ganó las elecciones en Hungría 2026

El domingo 12 de abril Hungría definió a su próximo primer ministro y la composición del Parlamento, al consagrar al líder conservador de la oposición Peter Magyar, que reunió más del 51,2% de los votos.

Peter Magyar logró un triunfo contundente en las elecciones del domingo Darko Bandic - AP

Magyar, del partido Tisza, obtuvo el triunfo con un gran apoyo de la población húngara y con un mensaje basado en un programa marcadamente proeuropeo. De esta manera, se puso fin a los 16 años consecutivos de Viktor Orban en el poder, que ayer reunió el 40,1% de los sufragios.

En tanto, los partidos Mi Hazank (ecologista), DK (Coalición Democrática) y MKKP (protestatario), todos de oposición, lograron el 8,02% restante.

El resultado preliminar de los comicios, había atribuido 138 bancas al partido de Magyar, 55 a Orban y seis a diputados de otras fuerzas. Ese resultado, superior a dos tercios de la Cámara, le acuerda cinco votos más de los necesarios para reformar la Constitución.

Magyar y sus aliados necesitaban consolidar una ventaja superior a seis puntos para asegurarse la victoria y obtener la mayoría de las 199 bancas.

Se espera que Magyar impulse reformas institucionales en Hungría FERENC ISZA - AFP

Cuál es el nuevo escenario político en Hungría

El lineamiento político de Magyar, tal como lo evidenció en la campaña electoral, buscará que Hungría se acerque a las posiciones del bloque y de la OTAN, distanciándose de los intereses rusos dentro de la Unión Europea (UE).

La victoria de Magyar se espera que genere reformas institucionales y la restauración de contrapesos democráticos, que estuvieron muy alejados en el gobierno de Orban.

Este resultado, además, representa un debilitamiento del mensaje de ultraderecha y se espera que Budapest y Bruselas, capital de Bélgica, concuerden en una instancia de mayor cooperación, a diferencia de las tenciones que marcaron los últimos años.

El modelo de Orban estuvo caracterizado por el control de los medios, la erosión de la independencia judicial y la concentración del poder.

¿Cómo se votó en Hungría?

Hungría tiene un modelo electoral único que favorece al partido más grande, que durante años ha sido Fidesz, de Orban. La Asamblea Nacional tiene 199 miembros elegidos mediante un sistema mayoritario mixto en el que los electores emiten dos votos: el primero llena 106 escaños individuales, y el candidato con más votos gana el escaño; el segundo llena los 93 escaños restantes, y los votos se emiten para partidos políticos.

Mediante los “votos excedentes”, en lugar de descartar los votos a candidatos perdedores, como hace la mayoría de los sistemas mixtos, Hungría suma esos votos al total nacional de la lista del partido ganador.

Cómo está Hungría hoy

En Hungría no hay euros y la moneda oficial es el forint. Entre 2010, cuando Orban llegó al poder, y hoy su valor cayó 30% y es una de las monedas más frágiles de la UE. Paralelamente, el costo de vida ha explotado y la inflación ha sido alta en los últimos años, con un pico de más del 25% en 2023. En 10 años, el precio del alquiler de un departamento se duplicó y los salarios no aumentaron. A escala de la UE, Hungría ocupa hoy el último lugar en términos de poder adquisitivo por habitante.