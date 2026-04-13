Quién gana las elecciones en Perú 2026

Con poco más del 25% de los votos escrutados y tras unas caótica jornada electoral, quien va ganando las elecciones en Perú 2026 es Rafael López Aliaga, candidato de la Renovación Popular, con el 19,13% de los votos. Segunda está Keiko Fujimori, la candidata a presidente de Fuerza Popular, con el 17,26.

Debido a que ningún candidato consiguió la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta, los peruanos deberán volver a las urnas para definir al próximo presidente en el balotaje del 7 de junio.

Los peruanos deberán acercarse a las urnas otra vez el 7 de junio Consulado de Perú en la Argentina (Facebook)

Vale aclarar que aún no cerraron todos los comicios, ya que 63.300 electores no pudieron votar en Perú, porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) no garantizó que llegara el material electoral para que abrieran las mesas el domingo. Es por eso que finalmente se acordó que esas personas puedan asistir a las urnas durante la jornada del lunes 13 de abril, con el objetivo de garantizar el derecho a voto.

Si bien aún resta conocer los resultados definitivos, todo indicaría que el balotaje será entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

En Perú amplian el horario de votación

Quien gane las elecciones en el balotaje asumirá la presidencia el 28 de julio.

Quién es Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga es exalcalde de Lima y líder del partido Reforma Popular. Líder de la derecha cristiana conservadora, ganó notoriedad en la política peruana como alcalde de Lima, tras competir en las elecciones presidenciales de 2021 donde quedó en tercer lugar. Se presenta como un defensor de los valores familiares tradicionales, la seguridad ciudadana y el nacionalismo económico, criticando con frecuencia al gobierno central y a figuras progresistas.

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante el cierre de campaña en Lima LUIS ROBAYO - AFP

Uno de sus puntos centrales en término políticos es su intensión de expulsar a los migrantes irregulares —especialmente de Venezuela— y encerrar a delincuentes peligrosos en cárceles remotas en la selva.

Quién es Keiko Fujimori

La candidata presidencial Keiko Fujimori Martin Mejia - AP

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la líder de la fuerza política derechista Fuerza Popular y la figura central del fujimorismo en el siglo XXI. En las elecciones de 2026, enfrenta su cuarto intento por alcanzar la presidencia del Perú.

El la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, que presidió Perú en la década del 90. Keiko se formó académicamente en Estados Unidos, donde se licenció en la Universidad de Boston y obtuvo un Máster en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Columbia.

Su trayectoria política comenzó de forma prematura en 1994, cuando a los 19 años asumió el rol de Primera Dama tras la separación de sus padres, una posición que mantuvo hasta el final del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. Tras un periodo de reorganización del movimiento, en 2006 fue elegida congresista, siendo la candidata más votada de esa elección.

Keiko Fujimori se presentó por cuarta vez a las elecciones presidenciales Guadalupe Pardo - AP

Más tarde, en 2010, fundó Fuerza Popular, partido con el que busca preservar el legado de su padre, especialmente en lo referido a la lucha contra el terrorismo y la estabilidad económica.

Se presentó a las elecciones presidenciales cuatro veces y siempre pasó a segunda vuelta. La primera perdió en el balotaje contra Ollanta Humala (2011), en el segundo balotaje contra Pedro Pablo Kuczynski (2016) y, la tercera vez, fue derrotada en segunda vuelta por Pedro Castillo (2021). El domingo 7 de junio disputará su cuarto balotaje en un contexto políticamente incierto.

En estas elecciones, irguió su propuesto bajo el lema “Perú con orden”, y su campaña actual se enfoca en combatir la crisis de inseguridad y extorsión que afecta al país. Sus principales ejes incluyen:

Seguridad y mano dura : propone la militarización temporal de cárceles y fronteras. Ha sugerido la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aplicar sanciones más severas.

: propone la militarización temporal de cárceles y fronteras. Ha sugerido la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aplicar sanciones más severas. Economía : promete incentivos fiscales para empresas, reducción de impuestos a los combustibles y exoneraciones tributarias al sector turismo para reactivar el país tras la inestabilidad de la última década.

: promete incentivos fiscales para empresas, reducción de impuestos a los combustibles y exoneraciones tributarias al sector turismo para reactivar el país tras la inestabilidad de la última década. Unidad de derecha: ante el avance de lo que denomina sectores “caviar” o de izquierda radical, hizo llamados a la unidad de las fuerzas conservadoras.

Keiko Fujimori irá a balotaje ERNESTO BENAVIDES - AFP

La figura de Keiko sigue siendo polarizante: mientras sus seguidores valoran la herencia que recibe de su padre (quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos), donde se destaca el orden y la derrota de Sendero Luminoso, sus detractores le cuestionan los antecedentes de autoritarismo del mismo gobierno de los 90 y los procesos judiciales que la propia Keiko enfrentó, incluyendo 16 meses de prisión preventiva por presunta financiación ilegal de campañas que tuvo que servir en 2020.