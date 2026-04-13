Elecciones en Perú 2026: cuándo es el balotaje presidencial

Debido a que ningún candidato logró alcanzar el 50% de los votos en las elecciones en Perú 2026, los votantes deberán volver a las urnas el próximo 7 de junio para el balotaje.

Con más del 25% de las mesas escrutadas, los dos candidatos que lideran la votación son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Si bien aún resta conocer los resultados definitivos, todo indica que ellos son quienes se disputarán la presidencia en segunda vuelta.

En Perú amplian el horario de votación

Elecciones en Perú 2026: irregularidades e incertidumbre

Vale aclarar que la primera vuelta estuvo marcada por irregularidades, ya que 63.300 electores no pudieron votar en Perú, porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) no garantizó que llegara el material electoral para que abrieran las mesas el domingo. Es por eso que finalmente se acordó que esas personas puedan asistir a las urnas durante la jornada del lunes 13 de abril, con el objetivo de garantizar el derecho a voto.

Los peruanos deberán acercarse a las urnas otra vez el 7 de junio Consulado de Perú en la Argentina (Facebook)

Este período electoral se da después de la destitución de José Jerí. El ahora expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.

En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se dio luego de varios presidentes que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte, quién reemplazó a Pedro Castillo. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).

Elecciones en Perú 2026: cuándo es el balotaje presidencial

El balotaje de las elecciones presidenciales en Perú 2026 será el próximo 7 de junio.