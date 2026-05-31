Elecciones presidenciales en Colombia, en vivo: primeros resultados le dan ventaja a de la Espriella frente a Cepeda

Los colombianos residentes en el exterior dispusieron de una semana para ejercer su derecho al voto en la antesala de la primera vuelta presidencial que se celebra este domingo en el país. Más de 1,4 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar fuera de Colombia, en un operativo que incluyó 3700 mesas distribuidas en 116 consulados, según la Registraduría Nacional.

Boleta para la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

España se destacó como uno de los principales focos de participación, con más de 300.000 electores habilitados y una alta concurrencia en ciudades como Madrid, que concentra más de 120.000 votantes. En paralelo, Estados Unidos se consolida como la mayor plaza electoral en el exterior, con más de 405.000 ciudadanos registrados, en una jornada marcada por el compromiso de la diáspora con el futuro político del país.