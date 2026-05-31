Elecciones presidenciales en Colombia, en vivo: primeros resultados le dan ventaja a de la Espriella frente a Cepeda
El preconteo de votos ubica al candidato de ultraderecha por delante del discípulo político de Petro y recién en tercer lugar a Valencia; se espera un balotaje para el 21 de junio
Los primeros números del escrutinio previsional
La Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de publicar los primeros resultados preliminares. Con el 12,5% de los votos escrutados, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, lidera la contienda con el 43,19%; le sigue Iván Cepeda, con el 42,94% y en tercer lugar Paloma Valencia, con el 6,13%.
Cierran los centros de votación
Tras un día de votación sin grandes contratiempos, concluye la actividad en todo Colombia y comienza el preconteo de votos.
El registrador nacional, Hernán Penagos, habló tras el cierre de las urnas y aseguró que la jornada electoral se desarrolló “con normalidad”.
Explicó que continuará el proceso de publicación y consolidación de los resultados electorales.
La diáspora rompe récords de participación
Los colombianos residentes en el exterior dispusieron de una semana para ejercer su derecho al voto en la antesala de la primera vuelta presidencial que se celebra este domingo en el país. Más de 1,4 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar fuera de Colombia, en un operativo que incluyó 3700 mesas distribuidas en 116 consulados, según la Registraduría Nacional.
España se destacó como uno de los principales focos de participación, con más de 300.000 electores habilitados y una alta concurrencia en ciudades como Madrid, que concentra más de 120.000 votantes. En paralelo, Estados Unidos se consolida como la mayor plaza electoral en el exterior, con más de 405.000 ciudadanos registrados, en una jornada marcada por el compromiso de la diáspora con el futuro político del país.
A que hora se conocerán los primeros resultados
Con el cierre de las urnas, previsto para las 16 (hora local), comenzará el preconteo de votos a cargo de los jurados de mesa, un proceso que permitirá conocer las primeras tendencias durante la noche.
Según estimaciones del registrador nacional, Hernán Penagos, entre las 18 y las 18.30 (20 y 20.30 de Argentina) ya podría delinearse un panorama relativamente consolidado del resultado.
El escrutinio oficial, con validez jurídica y encargado de definir los resultados definitivos, será realizado posteriormente por las comisiones escrutadoras.
El Consejo Nacional Electoral da un "parte muy positivo"
El Consejo Nacional Electoral de Colombia difundió un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral, cuya directora, Alejandra Barrios, calificó como “muy positivo” el desarrollo de la primera mitad de la jornada, aunque advirtió sobre algunos incidentes puntuales.
En ese marco, Barrios realizó un “llamado de atención fuerte” a testigos electorales, jurados de votación y observadores para que no ingresen a los puestos con distintivos de campañas políticas. Según detalló, en el 12% de las mesas observadas se detectó la presencia de jurados con este tipo de identificaciones, mientras que en el 20% se registraron casos similares entre testigos electorales.
El reporte también consignó dos alteraciones del orden público, aunque subrayó que ninguna afectó el normal desarrollo de la votación.
Paloma Valencia anunció que los colombianos votarán por la "decencia"
Tras acompañar la jornada electoral en Rionegro, la candidata presidencial Paloma Valencia emitió su voto este domingo en el norte de Bogotá. Luego de la votación, dijo que su política no es el “show” sino el “trabajo”.
Referente del partido derechista Centro Democrático, Valencia se mostró confiada de llegar a al balotaje y anunció que “la sorpresa va a ser que los colombianos va a elegir decencia y no la política del espectáculo”.
La senadora fue la última de los principales aspirantes en acudir a las urnas, luego de haber estado por la mañana junto al expresidente Álvaro Uribe, fundador de su partido y principal referente político.
Cepeda votó y anunció un sistema propio de conteo de votos
Rodeado de simpatizantes y con fuerte presencia de la prensa, el candidato presidencial Iván Cepeda votó este domingo en el sur de Bogotá, en el colegio San Lucas. Desde allí, destacó que su espacio llevó adelante una campaña “limpia y transparente” y llamó a que la jornada transcurra en paz, subrayando la importancia de preservar la legitimidad del proceso electoral.
Según explicó, el Pacto Histórico desplegó una amplia red de testigos electorales y estableció puestos de mando unificados en todo el país para monitorear el desarrollo de los comicios y garantizar su transparencia.
Como novedad, el candidato anunció la puesta en marcha de un sistema propio de conteo rápido, que permitirá acceder a datos preliminares en las primeras horas tras el cierre de las urnas.
De la Espriella votó al grito de "fuera Petro"
El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo De La Espriella votó este domingo en Barranquilla, en medio de una jornada marcada por el respaldo de sus seguidores, algunos de los cuales coreaban consignas como “fuera Petro”, contra el presidente Gustavo Petro.
En ese marco, llamó a la participación masiva y pidió a los ciudadanos acudir a sus lugares de votación. “Cada colombiano deberá decidir con libertad, convicción y pensando en un mejor futuro para el país”, afirmó.
A través de su cuenta en X, el postulante sostuvo que se trata de “la elección más importante en la historia del país”, al considerar que están en juego “la libertad, la democracia y la institucionalidad”.
Después de meses recorriendo Colombia, escuchando a millones de compatriotas y luchando por un milagro para nuestra patria en el que creo profundamente, deposité mi voto.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026
Lo hice con fe en Dios, con amor por Colombia y con la tranquilidad de haberlo dado todo.
Ahora la decisión… pic.twitter.com/zixlLgYCd6
Polémica por el voto de Petro
El presidente Gustavo Petro votó este domingo en la capital, en una participación que presentó como la de un ciudadano más. Sin embargo, pese al carácter secreto del sufragio, el mandatario mostró ante las cámaras la opción elegida.
Tras salir del puesto de votación, desplegó su tarjetón frente a la prensa y dejó ver su voto, en un gesto que generó cuestionamientos dado que la normativa prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en política en favor de una candidatura.
La imagen, difundida luego del sufragio, fue interpretada como una señal explícita de respaldo electoral, en contraste con las obligaciones de neutralidad que establece la Constitución durante los procesos de campaña.
Primeras alertas por irregularidades
Un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral registró 60 alertas ciudadanas por presuntas irregularidades en el arranque de la jornada.
De acuerdo con la MOE, el 40% de los reportes se vinculan con demoras en la apertura de los puestos de votación, fallas en la plataforma de acreditación de testigos electorales y otros inconvenientes que habrían provocado congestión y largas filas de votantes.
Jornada electoral comienza sin incidentes
Colombia celebra este domingo una jornada electoral clave para definir a su próximo presidente, con tres figuras en disputa: el izquierdista Iván Cepeda, que propone continuar el rumbo del actual gobierno; el empresario de derecha Abelardo De La Espriella, que promete un giro con políticas de mano dura; y la candidata de centroderecha Paloma Valencia, que busca convertirse en la primera mujer en gobernar el país.
Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en los comicios, cuyas mesas abrieron a las 8 y cerrarán a las 16 (18 horas en Argentina), en una elección que, según las encuestas, se encamina a una segunda vuelta en junio ante la falta de un favorito con mayoría absoluta.
La votación transcurría de manera pacífica en un contexto de fuerte polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro —orientadas a reducir la desigualdad y la pobreza— y aquellos que reclaman cambios con mayor énfasis en la seguridad y el respeto a la empresa privada, en un país afectado por la violencia de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y la minería ilícita.
Cepeda, candidato del partido Pacto Histórico, lidera las encuestas sin alcanzar los votos necesarios para evitar el balotaje previsto para el 21 de junio.
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