Rafael Correa, sobre las reelecciones indefinidas y la alternancia en el poder: “Si un gobierno sirve hay que mantenerlo”

El expresidente de Ecuador Rafael Correa, de visita en la Argentina por una jornada sobre el lawfare organizada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, analizó las gestiones latinoamericanas. “Después de estos años creo que si un gobierno sirve hay que mantenerlo”, sostuvo respecto a las reelecciones indefinidas y la alternancia en el poder.

Con un panorama de recambio presidencial en naciones como la Argentina, con el presidente Alberto Fernández como continuación del kirchnerismo, y en Bolivia, con Luis Arce como heredero de Evo Morales, Correa puso en duda la relevancia de la alternancia en el poder.

“Yo he cambiado, he evolucionado. Hace 10 o 12 años te diría alternancia, y para sonar como gran demócrata. Estos años al frente de mi país y después de todo lo que he sufrido estos cuatro años me he hecho muy pragmático. Si hay algo, un gobierno o un presidente que sirve, hay que continuar con ese gobierno”, planteó el exmandatario, en declaraciones radiales a Futurock.

Cristina Kirchner y Rafael Correa, en el Senado argentino

Así, ejemplificó: “Si yo fuera boliviano votaría 10.000 veces por Evo Morales. ¿Qué era Bolivia antes de Evo Morales? Ganó con el 48%, pero con todo lo que ha hecho debería ganar con el 120%. Es uno de los problemas de los latinoamericanos, no somos lógicos. Más que racionales somos viscerales, actuamos por emociones y no por reflexión”.

“Creo en los regímenes presidencialistas para América Latina”, aseguró. Sin embargo, puntualizó en la “flexibilización” en los poderes ejecutivos: “Para su desarrollo, necesita poder centralizar legítimo, con límites, con rendición de cuentas. Se necesita poder para enfrentar los poderes fáctico, económico, militar y mediático”.

“Pero un poder flexible. Hay que flexibilizar ese presidencialismo y esas son las elecciones anticipadas”, detalló Correa, que aprovechó su visita para reunirse con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y explicó: “Nos permite solucionar ese problema cuando hay un farsante como Lasso que mintió abiertamente, que está involucrado en el escándalo de Pandora Papers y que no puede seguir siendo el presidente del país”.

Los expresidentes Evo Morales (Bolivia), José Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador), en un encuentro del Mercosur, en 2012 (Archivo) Reuters

Además, proyectó una nueva realidad en América Latina con el expresidente de Brasil Lula da Silvia con la posibilidad de un nuevo organismo regional. “Si Lula gana en Brasil, México con López Obrador, y Argentina con Alberto Fernández, ya hay un eje para crear algo alternativo a la OEA, relanzar la integración latinoamericana, ya hay un cambio geopolítico en el equilibrio de la región”, señaló.

En ese sentido, se refirió al secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, a quien admitió que “echaría a patadas” y, en broma, sugirió que lo acusarían de “maltrato animal”. Así, expresó: “Es una vergüenza para América Latina, es un tipo sin escrúpulos, tiene sus manos manchadas de sangre. Lo que pasó en Bolivia es culpa de Almagro, es una hipocresía sin límites”.

Consultado por opiniones del exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera respecto a la falta de claridad en la agenda de los gobiernos de la región, Correa dijo que haría foco en las “cuestiones de equidad”.

Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, en enero de 2007 Rodrigo Buendía/AFP

Propuso “impuestos progresivos no solo al ingreso sino a la riqueza, a la herencia”. Y así lo explicó: “Porque los que nacen en cuna de oro frente a los que nacen sin cuna eso no es ni siquiera capitalismo liberal, sino capitalismo patrimonial. Y esos ingresos que financian oportunidades para todos”.

Y continuó: “En el siglo XXI la izquierda no puede negar el mercado, sería un absurdo, pero tiene que regular ese mercado. Si tiene el mercado regulando a la sociedad o la sociedad regulando al mercado. Especialmente el sistema laboral, los salarios. Y la propiedad, a quién pertenece”.

Por otro lado, hizo un balance de la situación que atraviesa Ecuador en este momento, con el gobierno del referente conservador de derecha Guillermo Lasso. Respecto a su gestión, aseguró que “ha perdido toda credibilidad y legitimidad y los índices de aprobación son extremadamente bajos”.

19 de Septiembre de 2007, Néstor Kirchner recibe a Rafael Correa en la cancillería Anibal Greco - LA NACION

Correa reflexionó e hizo autocrítica sobre su rol: “Nosotros ganamos la elección de 2017, pusimos a un traidor y me siento responsable por eso. Luego este año pudimos ganar la elección, pero perdimos por nuestros propios errores. También funcionó el lawfare”.

“¿Cómo solucionar el fraude democrático como Lasso? Un gobierno descerebrado que si nos dirige cuatro años acaba por destruir el país”, se preguntó. “Nosotros tenemos mecanismos para solucionar esto. Antes de mi presidencia ningún gobierno terminó su período. Para evitar esto, introdujimos la figura parlamentaria de elecciones anticipadas en 2008″, precisó.