Rechazan las mociones de censura contra el gobierno y es ley la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron

PARIS.- La reforma de la jubilación prometida por el presidente Emmanuel Macron, que eleva la edad del retiro de 62 a 64 años, quedó hoy definitivamente adoptada en Francia, tras el fracaso de las dos mociones de censura promovidas por los grupos de oposición en la Asamblea Nacional.

Rechazada por apenas 9 votos, la primera moción contra el gobierno francés dirigido por la primera ministra Elisabeth Borne solo obtuvo hoy 278 votos a favor, en vez de los 287 necesarios, la mayoría de las bancas de la Asamblea Nacional. Poco después, la segunda moción presentada por la extrema derecha, reunió solo 94 votos a favor.

Legisladores de extrema izquierda muestran su descontento durante la sesión de la Asamblea Nacional, en París, el lunes 20 de marzo de 2023.

Esos fracasos, no solo tiraron por tierra la esperanza de los promotores de provocar la renuncia del gobierno de Borne, también dejaron sin efecto el retiro de reforma de la jubilación, defendido por Macron, quien decidió el jueves pasado hacerlo aprobar utilizando el artículo 49.3 de la Constitución. Una decisión que, aunque le permitió evitar un resultado incierto si lo sometía a la votación de la cámara de diputados, también desencadenó la ira de los opositores a una impopular reforma en todo el país. Desde entonces, esos sectores denunciando “un gesto antidemocrático”, organizan manifestaciones, con frecuencia violentas.

Anoche, apenas conocidos los resultados de las votaciones. Reuniones espontáneas de protesta se organizaron en distintas ciudades del país y en numerosos barrios de París. En la capital hubo incendios de mobiliario urbano, cuyas principales víctimas fueron los contenedores de residuos acumulados por toda la ciudad debido a la huelga que hace días mantienen los recolectores, obligando a las fuerzas de seguridad a intervenir para limitar los incidentes.

A pesar del voto masivo de los partidos de izquierda —reunidos en la Nupes—, de la extrema derecha de la Reunión Nacional (RN), de una mayoría de diputados del grupo LIOT e incluso de una parte de la derecha de Los Republicanos (LR) y de ciertos no-inscritos, la primera moción de censura transpartidaria, que inquietaba desde hace días al ejecutivo y a su mayoría relativa, no fue adoptada.

Una mujer sostiene un cartel con una imagen del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sentado sobre una pila de basura con la frase "rey de la basura", durante una protesta en París, el 17 de marzo de 2023.

La segunda moción no tenía ninguna posibilidad. Promovida por el partido de extrema derecha Reunión Nacional (ex Frente Nacional de Marine Le Pen), la mayoría de los parlamentarios habían anunciado su intención de no votarla.

Aliviada, aunque consciente de que la agitación del país no se terminó, la primera ministra Elisabeth Borne se declaró esta noche “determinada a continuar defendiendo las reformas necesarias”. Seguiré “consagrando todas mis energías a responder a las expectativas de nuestros conciudadanos”, afirmó en un comunicado.

Después de una semana de intensa tensión política, Emmanuel Macron recibirá el martes a los diputados y senadores de su partido en el palacio del Elíseo. La jornada comenzará por la mañana, cuando el jefe del Estado se reunirá con su primera ministra, con la presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y los presidentes de grupo y partidos de la mayoría. También estarán presentes los ministros concernidos por la reforma.

Un manifestante sostiene una pancarta en la que se lee "Estaré muerto antes de jubilarme" durante una manifestación un día después de que el gobierno francés impulsara una reforma de las pensiones a través del parlamento sin votación, utilizando el artículo 49.3 de la Constitución, en Rennes, oeste de Francia, el 17 de marzo de 2023. JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

Pero el fracaso de las mociones de censura no afecta para nada la “determinación de los trabajadores”, afirmó el sindicato de orientación comunista CGT.

“Nada cambia para todos aquellos que juzgan la reforma injustificada”, dice el comunicado del segundo sindicato francés, que llama a “ampliar las movilizaciones” y a “participar masivamente en las huelgas reconducibles y manifestaciones” el jueves 23 de marzo “y después si fuera necesario”.