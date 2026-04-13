Reid Wiseman, de Artemis II, tras la misión: “Lo único que quieres es volver con tu familia; es especial ser humano”

A tan solo días de su regreso a la Tierra, el piloto de la cápsula Orión, reflexionó sobre los momentos vividos durante el viaje y remarcó la importancia de los seres queridos en momentos de extrema tensión
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Tras regresar a la Tierra, los cuatro astronautas que formaron parte de parte de la misión Artemis II brindaron una conferencia de prensa para relatar las momentos mas destacados durante el viaje. En este contexto, el piloto Reid Wiseman relató la emoción de regresar a su hogar tras una travesía histórica.
“No ha sido fácil. Estar a más de 200.000 millas de casa, justo antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo”, sostuvo el tripulante junto a sus compañeros, y enseguida agregó: “Cuando estas ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra”.
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LA NACION
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