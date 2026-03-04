Reportan que miles de kurdos lanzaron una ofensiva terrestre sobre Irán desde Irak

NUEVA YORK.- La cadena FOX News informó que, según una fuente de seguridad norteamericana, en lo que podría marcar la apertura de un nuevo frente de combate contra el régimen de la República Islámica, “miles de kurdos iraquíes lanzaron una ofensiva terrestre sobre Irán”.

Thousands of Iraqi Kurds have launched a ground offensive in Iran: US official tells Fox.@FoxNews — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) March 4, 2026

La información fue desmentida por los líderes kurdos de Irak. Luego, la corresponsal de seguridad de Fox News Jennifer Griffin, aclaró en X: “Aclaración: me han dicho que se trata de kurdos iraníes que huyeron en el pasado y han estado viviendo en Irak. Regresan con la esperanza de iniciar un levantamiento para que el pueblo iraní se sienta cómodo alzándose contra los remanentes del régimen. Un funcionario estadounidense confirma a Fox News que miles de kurdos han lanzado una ofensiva terrestre en Irán. Están cruzando desde Irak. Hay informes contradictorios”.

Por su parte los medios israelíes agregaron que “las milicias kurdo-iraníes son apoyadas por el Mossad y la CIA”. “Su objetivo es intentar tomar el control de territorios dentro de Irán para desafiar al régimen y dar inspiración a un levantamiento más amplio”, señaló el diario Yedioth Aharonot.

Según las fuentes de Fox News previamente citadas por agencias internacionales, los grupos kurdos iraníes disidentes con base en el norte de Irak estaban preparando una posible operación transfronteriza y habrían sido contactados por funcionarios de Estados Unidos para coordinar apoyo.

Kurdos iraquíes inspeccionan los daños en sus hogares tras un ataque con drones en su barrio en Irbil, Irak, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Salar Salim)

Khalil Nadiri, dirigente del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), había señalado que parte de sus fuerzas se desplazaron hacia zonas cercanas a la frontera iraní en la provincia de Sulaymaniyah y permanecían en estado de alerta.

Estas organizaciones kurdas son consideradas uno de los sectores más organizados dentro de la oposición iraní y cuentan con miles de combatientes entrenados. Una incursión de esta magnitud podría representar un desafío significativo para las autoridades en Teherán y aumentar el riesgo de que Irak quede más involucrado en la guerra.

Al ser preguntado sobre los informes de que la administración Trump estaba considerando armar a grupos kurdos iraníes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a la prensa el miércoles: “Ninguno de nuestros objetivos se basa en el apoyo o el armamento de ninguna fuerza en particular. Por lo tanto, sabemos lo que otras entidades puedan estar haciendo, pero nuestros objetivos no se centran en eso”.

Un miembro del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDK) se encuentra en un puesto de control que conduce a su base en el distrito de Koya de Irbil, Irak Rashid Yahya� - AP�

Antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el sábado, desencadenando una nueva guerra en Medio Oriente, el PAK se había atribuido ataques contra la Guardia Revolucionaria paramilitar en represalia por la violenta represión de las protestas por parte de Teherán.

Si los grupos kurdos iraníes e iraquíes se unieran a la guerra, sería la primera entrada de una fuerza terrestre significativa en la batalla. Los grupos kurdos tienen experiencia en combate contra el Estado Islámico.

Los kurdos son un grupo étnico indoeuropeo e iraní, de la región montañosa del Kurdistán en Asia Occidental, que suman entre 30 y 45 millones de personas. Se caracterizan por ser la nación sin estado más grande del mundo, repartidos principalmente entre Turquía, Irak, Siria e Irán.

En Irán tienen una larga historia de levantamientos contra la actual República Islámica y la monarquía del sha Mohammad Reza Pahlavi, cuando los kurdos fueron marginados y reprimidos.

Tras la Revolución Islámica de 1979 en Irán, la nueva teocracia también combatió a los insurgentes kurdos. Las fuerzas iraníes destruyeron pueblos y aldeas kurdas en combates que se cobraron la vida de miles de personas durante varios meses.

Si bien comparten el deseo de ver a las autoridades actuales derrocadas, los grupos kurdos también se han enfrentado a otros grupos de oposición, en particular la facción liderada por el hijo del ex sha, Reza Pahlavi, quien ha acusado a los kurdos de ser separatistas que pretenden dividir Irán.

Agencia AP y AFP