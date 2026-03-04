Qué se sabe de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hoy: las últimas noticias sobre la tensión en Medio Oriente
El quinto día del conflicto bélico prolongó los ataques aéreos y el fuego cruzado mantiene en vilo a todo el planeta; aliados, reuniones clave y reacción de los mercados
Este miércoles 4 de marzo la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su quinto día, en medio de explosiones que se oyeron en Teherán durante las primeras horas de la jornada.
El ejército de Israel indicó que sus defensas antiaéreas se habían activado para interceptar misiles iraníes dirigidos contra Israel, al tiempo que confirmó el derribo de un avión iraní con una publicación en redes sociales.
“Un avión de combate F-35I Adir derribó un avión de combate YAK-130 de la Fuerza Aérea iraní. Se trata del primer derribo en la historia de un avión de combate tripulado por un avión de combate F-35 Adir”, precisó.
🛩️IRANIAN JET SHOT DOWN: An IAF F-35I “Adir” fighter jet shot down an Iranian Air Force YAK-130 fighter jet.— Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026
This is the first shootdown in history of a manned fighter aircraft by an F-35 “Adir” fighter jet.
Desde Israel también comunicaron que cientos de aviones de combate apuntaron contra objetivos en Irán y el Líbano, como sus sistemas de defensa aérea. Aseguraron que desde el inicio de la operación la Fuerza Aérea Israelí ya neutralizó 300 lanzamisiles iraníes.
⭕️In the past 24 hours, hundreds of fighter jets and aircraft have been striking hundreds of targets simultaneously in Iran and Lebanon. Since the start of the operation, the Israeli Air Force has neutralized ~300 Iranian missile launchers.— Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026
As part of the defensive effort, the… pic.twitter.com/AWKqT3KWw3
La postura de Donald Trump
El presidente norteamericano, Donald Trump, recibió al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca el martes para mantener conversaciones sobre temas delicados.
Más allá de las conversaciones previstas, el republicano aprovechó las palabras a los medios tras el encuentro para apuntar contra el gobierno español por negarse a colaborar con los esfuerzos norteamericanos en la guerra en Medio Oriente y para criticar al primer ministro británico, Keir Starmer, por su actitud en el mismo conflicto.
Trump calificó a España como “un socio terrible de la OTAN” y lamentó que las relaciones entre Londres y Washington “ya no son lo que eran”.
Una reunión clave
Merz fue el primer líder europeo en visitar Washington tras los ataques al régimen islámico, que bloquearon una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo y sumieron en el caos al transporte aéreo mundial, y tras la sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero que declara ilegales los aranceles de emergencia de Trump.
Aunque en un principio se esperaba que las conversaciones se centraran en el comercio, es probable que hayan estado dominadas por el ataque estadounidense-israelí, en el que murió el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, y otros líderes iraníes durante el fin de semana.
La respuesta de Sánchez a Trump
España se opone al “desastre de la guerra” que se está librando en Medio Oriente, dijo este miércoles el presidente Pedro Sánchez tras las amenazas del presidente estadounidense de romper relaciones comerciales con Madrid por su postura ante el conflicto.
“Así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad (...) No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas”, afirmó en un discurso.
La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil.
No a asumir que el mundo solo puede… pic.twitter.com/bOUJy4PKK0
Las tensiones entre los dos aliados de la OTAN aumentaron después de que Sánchez denunciara los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán como imprudentes e ilegales, y posteriormente prohibiera a los aviones estadounidenses utilizar las bases navales y aéreas del sur de España para la ofensiva contra Teherán.
Sin negociaciones
Irán no tiene intención de negociar con Estados Unidos y está preparado para una guerra larga, según declaró el principal asesor del difunto líder supremo Alí Khamenei, en el quinto día de guerra.
“No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos. Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos”, afirmó Mohammad Mokhbar a la televisión estatal iraní.
Posible mediador
Sudáfrica está dispuesta a desempeñar un papel mediador en el conflicto si se le solicita, según dijo el presidente Cyril Ramaphosa a los medios de comunicación locales. “Sudáfrica siempre está dispuesta a contribuir, ya sea en la mediación o en cualquier otro ámbito. Y si se abre una brecha o se nos solicita, siempre cumplimos con nuestras obligaciones”, afirmó Ramaphosa.
“Si se presentara la oportunidad, hablaríamos y diríamos: debe haber un alto el fuego. El diálogo es siempre la mejor manera de poner fin a un conflicto y, por ende, a la guerra. Y queremos que esta guerra termine de inmediato”, concluyó.
Reacción del mercado
Los precios del petróleo subieron ligeramente en las primeras operaciones asiáticas del miércoles, aunque la bolsa de Seúl se desplomó más de un 6%, con los mercados aún inquietos por la guerra en Oriente Medio y su impacto en las cadenas de suministro.
El barril West Texas Intermediate subió un 0,5% hasta los 74,92 dólares, mientras que el Brent del mar del Norte aún no se había negociado. El martes, el Brent superó los 85 dólares por barril por primera vez desde julio de 2024, con especulaciones de que el precio podría alcanzar los 100 dólares.
Sin embargo, el Brent bajó más tarde y cerró en 81,40 dólares por barril, lo que supone un aumento del 4,7%, después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que la Armada escoltaría a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario y ordenara a Washington que proporcionara seguros para el transporte marítimo.
