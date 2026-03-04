Trump mide el apoyo político a su guerra en Irán en el Congreso en un clima de profundas divisiones

WASHINGTON.- La ofensiva militar a gran escala ordenada por el presidente Donald Trump contra el régimen de Irán, que inflamó Medio Oriente, generó puertas adentro de Estados Unidos profundas divisiones políticas, entre el amplio rechazo de los demócratas por una operación que no contó con la aprobación del Congreso y un respaldo -aunque con algunas voces discordantes- de los republicanos.

El debate que estalló el sábado pasado, luego del anuncio de la “Operación Furia Épica”, sobre los poderes de guerra de Trump se traslada ahora de lleno al Capitolio. Este miércoles, el Senado tiene previsto realizar una votación inicial para frenar la intervención en territorio iraní, y aunque se descuenta que el oficialismo la rechazará, para el gobierno supone la primera prueba palpable del apoyo legislativo a una campaña que el magnate lanzó sin su consentimiento.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

A pesar de la oposición de la mayoría de los republicanos, que controlan el Senado, los demócratas lograron que la resolución sobre los poderes de guerra -impulsada por Tim Kaine (Virginia) y copatrocinada por el republicano Rand Paul (Kentucky)- sea tratada.

La apuesta de los demócratas es convencer a por lo menos un puñado de legisladores republicanos para que rompan filas con su partido y así reafirmar el control del Congreso sobre las declaraciones de guerra de Estados Unidos.

Sin embargo, la misión no asoma sencilla. La resolución requiere 50 votos para ser aprobada y los demócratas controlan 47 escaños. Además, uno de los legisladores opositores, John Fetterman (Pensilvania), se ha mostrado reacio a respaldarla.

Fetterman incluso se mostró “desconcertado” por el rechazo de sus correligionarios a la acción militar. “Todos los miembros del Senado estadounidense coinciden en que no podemos permitir que Irán adquiera un arma nuclear”, señaló en su cuenta en X.

La resolución que será debatida llama a “retirar” a las Fuerzas Armadas norteamericanas de las “hostilidades” contra Irán “que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

El senador demócrata Tim Kaine. J. Scott Applewhite - AP

“Los estadounidenses quieren que Trump baje los precios, no que nos arrastre a guerras eternas innecesarias. Rezo fervientemente para que mis colegas tengan la convicción de que este no es el momento adecuado para más guerra”, advirtió Kaine el martes.

“Tenemos la obligación con los militares y todos los estadounidenses de no cometer los mismos errores que cometimos en Irak y Afganistán”, añadió Kaine, que ya había forzado, sin éxito, una votación similar en el Senado en junio pasado después de los ataques norteamericanos a tres instalaciones nucleares iraníes.

Entre las voces republicanas, John Thune, líder de la mayoría en el Senado, argumentó que con la operación contra Irán Trump “actúa en el mejor interés de la nación” y que “tiene la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades y operaciones” en el país persa.

“Deberían dejar que el presidente termine el trabajo”, dijo, por su parte, el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur).

La Cámara de Representantes votará el jueves una resolución similar sobre poderes de guerra, presentada por el demócrata Ro Khanna (California) y el republicano Thomas Massie (Kentucky). El líder de la mayoría republicana, Mike Johnson (Luisiana), ya avisó que tienen los votos necesarios para rechazarla.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana. Manuel Balce Ceneta - AP

“La idea de que le quitemos la capacidad a nuestro comandante en jefe para terminar esta tarea me resulta aterradora”, declaró Johnson a la prensa. “Es peligroso, y ciertamente tengo la esperanza -y creo que los tenemos- de contar con los votos necesarios para revocarla”, anticipó.

La Resolución de Poderes de Guerra, aprobada por el Congreso en 1973 en respuesta a Vietnam, permite a un solo legislador forzar una votación para retirar las fuerzas estadounidenses de un conflicto o bloquear ataques cuando las hostilidades son inminentes. También exige que el presidente retire las fuerzas después de 60 días -o 90 si solicitara una prórroga- a menos que el Congreso declare la guerra o autorice el uso de la fuerza militar.

Aunque la mayoría de los republicanos en el Capitolio respaldó el ataque ordenado por Trump y defendió su decisión de eludir al Congreso, a medida que la guerra se intensifica en Medio Oriente algunos señalaron que el presidente necesitaría solicitar la autorización legislativa si las hostilidades en Irán se prolongaran o si la Casa Blanca buscara el despliegue de tropas terrestres.

“Existe una gran preocupación de que esta pueda ser una guerra más larga de lo que cualquiera desearía”, dijo la senadora Lisa Murkowski (Alaska), que se negó a revelar su voto sobre la resolución en el Senado sobre los poderes de guerra.

En tanto, el senador republicano Josh Hawley (Misuri) advirtió que una línea roja sería el uso de tropas terrestres, idea que Trump no descartó por completo. “Si vamos a desplegar tropas terrestres en un conflicto prolongado, creo que se necesita la autorización del Congreso”, concluyó.

Los escombros de un edificio tras un bombardeo en Teherán. Vahid Salemi - AP

Al salir de una sesión informativa clasificada para los miembros de la Cámara de Representantes el martes por la noche, el congresista republicano Dusty Johnson (Dakota del Sur) afirmó que la presencia de tropas sobre el terreno indicaría un mayor nivel de participación. “Y creo que muchos miembros desearían una mayor participación del Congreso en ese escenario”, sostuvo.

Senadores y congresistas participaron de esas reuniones informativas clasificadas con altos funcionarios de la administración Trump, y hubo evaluaciones divergentes sobre los argumentos que habían presentado a favor de iniciar la ofensiva contra Irán.

El presidente norteamericano, Donald Trump. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

“Tienen objetivos cambiantes, objetivos diferentes todo el tiempo, respuestas diferentes cada día. Y me preocupa mucho que se desborde la misión”, advirtió el líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York).

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, solo el 27% de los estadounidenses aprobó la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que el 43% la desaprobó. La falta de respaldo a la ofensiva no es una buena señal para Trump, en un año en el que tiene un objetivo electoral crucial en los comicios de medio término del próximo 3 de noviembre. Los republicanos pondrán en juego su control del Capitolio, clave el segundo tramo del mandato del presidente.

Entre las voces oficialistas que hicieron oír sus críticas contra Trump sobresalieron varias figuras conservadoras, dejando al desnudo las fracturas en el movimiento MAGA del mandatario.

“Es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. [El primer ministro israelí] Benjamin Netanyahu la tomó”, aseguró en su podcast el comunicador conservador Tucker Carlson. Además, en diálogo con ABC News calificó al ataque de “absolutamente repugnante y malvado”.

El comunicador conservador Tucker Carlson. Gavriil Grigorov� - Pool Sputnik Kremlin�

Trump y algunos de sus aliados respondieron a las posturas de figuras conservadoras -la exconductora de Fox Megyn Kelly fue otra de las voces críticas- y sostuvieron que no representan la opinión mayoritaria de su base de simpatizantes.

“Creo que MAGA es Trump; MAGA no es los otros dos”, señaló el presidente al ser consultado sobre Carlson y Kelly. “MAGA quiere que nuestro país prospere y esté seguro, y ama todo lo que hago”, se envalentonó.