Reportan que tres países están mediando entre EE.UU. e Irán para desescalar la guerra

WASHINGTON.- Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfría por ahora la escalada militar y habla de posibles avances diplomáticos, tres países emergen como piezas clave en los contactos indirectos con Irán: Turquía, Egipto y Pakistán.

Según reveló el sitio Axios, en las últimas 48 horas esos tres actores han estado transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán, en un intento por acercar posiciones y explorar una eventual negociación que ponga fin al conflicto.

De acuerdo con una fuente estadounidense citada por ese medio, los cancilleres de los tres países mantuvieron conversaciones por separado tanto con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, como con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

“La mediación está en curso y avanza. La discusión apunta a terminar la guerra y resolver todos los temas pendientes. Esperamos tener respuestas pronto”, señaló una fuente con conocimiento directo de las gestiones, según Axios.

Abbas Araghchi Sha Dati - XinHua

El rol de estos países no es menor. En ausencia de contactos directos recientes entre Estados Unidos e Irán —algo que Teherán sigue negando públicamente—, estos canales indirectos se convirtieron en la principal vía de comunicación en medio de la crisis.

En ese esquema, Egipto aparece como uno de los actores más activos. Su canciller, Badr Abdelatty, mantuvo el domingo una ronda de llamados con funcionarios de Estados Unidos, Irán, Pakistán, Turquía y Qatar, en la que enfatizó la necesidad de “contener los efectos más amplios del conflicto y evitar su expansión”, según informó su propio ministerio.

Estas gestiones se dan en paralelo a señales contradictorias desde Washington y Teherán. Trump aseguró en las últimas horas que hubo “conversaciones muy positivas” con Irán e incluso habló de la posibilidad de una “resolución completa” de la guerra en pocos días. Sin embargo, medios iraníes desmintieron cualquier contacto.

En ese contexto, la mediación de terceros países cobra mayor relevancia. Turquía ya ha desempeñado roles similares en el pasado, mientras que Egipto y Pakistán aportan canales diplomáticos activos con ambas partes en un momento de alta desconfianza.

Turquía ha desempeñado roles de mediador en otros conflictos Khalil Hamra - AP

Según Axios, el objetivo de estas gestiones no es solo alcanzar un alto el fuego, sino también avanzar en una negociación más amplia que aborde los principales puntos de conflicto, como el programa nuclear iraní, sus misiles y el equilibrio de poder en la región.

Por ahora, no hay indicios de un acuerdo inminente. Pero con los combates aún en curso y el riesgo de una escalada mayor, la actividad de estos mediadores se perfila como uno de los pocos puentes abiertos entre Washington y Teherán.

Llamada a Moscú

En tanto, el canciller Araghchi, habló por teléfono con su par ruso, Sergei Lavrov, este lunes, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Washington y Teherán mantuvieron unas “conversaciones muy buenas y productivas” sobre una resolución del conflicto, anunció Moscú.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso pidió un “cese inmediato de las hostilidades y una solución política que tenga en cuenta los intereses legítimos de todas las partes implicadas, empezando por Irán”, indicó la cancillería rusa, que precisó que la llamada fue una iniciativa de Teherán.

Sergei Lavrov The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation

La llamada ocurrió después de que Rusia pidiera este lunes una solución “política y diplomática” a la guerra en Medio Oriente.

“Creemos que la solución debería haber avanzado hacia una solución política y diplomática”, indicó el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa.

“Esto es lo único que puede contribuir eficazmente a apaciguar esta situación catastróficamente tensa que se ha desarrollado en la región”, dijo Peskov.

Peskov advirtió contra cualquier ataque a la central nuclear civil de Buchehr en Irán, donde trabajan especialistas rusos.

“Los bombardeos contra instalaciones nucleares pueden ser muy peligrosos y tendrían consecuencias tal vez irreparables”, advirtió.

Agencias AFP y Reuters