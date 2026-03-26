Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 26 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El líder de Hezbollah rechaza la posibilidad de negociar con Israel
The Guardian asegura que Naim Qassem, líder de Hezbollah, rechazó la posibilidad de negociar con Israel. Esta declaración surge luego de que el presidente libanés, Joseph Khalil Aoun, haya pedido inciar negociaciones directas con el país liderado por Benjamin Netanyahu.
“Cuando se proponen negociaciones con el enemigo israelí bajo fuego, esto es una imposición de rendición”, sostuvo Qassem. En tanto, Hezbollah volvió a lanzar misiles contra emplazamientos militares ubicados en el centro de Israel.
Trump dice que negociadores de Irán temen ser “asesinados por su propia gente”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el miércoles en que está en conversaciones de paz con Irán y sugirió que los desmentidos de Teherán eran por miedo de los negociadores a ser asesinados.
“Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, dijo Trump durante una cena con miembros republicanos del Congreso.
EE.UU. amenaza con “desatar un infierno” en Irán y el régimen denuncia preparativos de una ofensiva terrestre
TEHERÁN.– Mientras afirma que está negociando un alto el fuego, la Casa Blanca lanzó hoy una nueva advertencia contra el régimen de Teherán, al asegurar que el presidente Donald Trump "desatará el infierno" si la república islámica no acepta un acuerdo para finalizar el conflicto.
“Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa, en respuesta a que Teherán afirma que son falsos los reportes de negociación.
“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró Leavitt.
El laberinto no deseado: Trump ralentiza la escalada tras subestimar al enemigo
DUBÁI.– La repentina pausa de Donald Trump en su enfrentamiento con Irán siguió a advertencias de los Estados del Golfo Pérsico de que la guerra estaba entrando en una fase mucho más peligrosa y al creciente temor entre los líderes de la región de que Washington haya subestimado la disposición de Teherán a intensificar el conflicto, según indicaron fuentes regionales y analistas.
Los Estados árabes del Golfo Pérsico le advirtieron directamente a Estados Unidos que los ataques estadounidenses contra las centrales eléctricas iraníes desencadenarían represalias iraníes contra sus propias instalaciones energéticas y de desalinización, según tres fuentes regionales que prefirieron mantener el anonimato debido a lo delicado del asunto.
Trump había amenazado con atacar la red eléctrica de Irán a menos que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro energético mundial. Pero Irán se negó a ceder, el estrecho permaneció cerrado, los mercados petroleros se dispararon y las bolsas mundiales cayeron, poniendo de manifiesto los límites de la influencia de Trump.
Irán dice que "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo"
Irán “no tiene la intención de negociar” sino de “seguir resistiendo”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, sobre las conversaciones mencionadas por el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos dos días, pero desmentidas por Teherán.
Que Estados Unidos “hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota” por parte de Washington, estimó también el jefe de la diplomaciairaní en declaraciones a la televisión estatal. La República Islámica quiere “poner fin a la guerra con sus propias condiciones”, “de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más”, añadió.
Estados Unidos dice que destruyó "dos tercios" de la capacidad de producción de misiles de Irán
Estados Unidos ha “dañado o destruido dos tercios” de la capacidad iraní de fabricación de drones y misiles, así como de los astilleros navales, indicó el miércoles un alto oficial estadounidense a la agencia AFP.
“Hasta la fecha, hemos dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones de producción de drones y misiles, así como de los astilleros iraníes, y aún no hemos terminado”, declaró el almirante Brad Cooper, que dirige el comando militar estadounidense para Medio Oriente (Centcom), en un mensaje en la red social X.
Además Estados Unidos ha destruido “el 92%” de la flota iraní, y Teherán “ha perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poder naval y su influencia en la región y en todo el mundo”.
Medio Oriente: un analista internacional reveló cuál es el “arma más poderosa” de Irán y tildó de “infantil” a Trump
Este martes la guerra en Medio Oriente cumplió 25 días de enfrentamientos entre los ejércitos de Estados Unidos, Irán e Israel. En diálogo con LN+, el analista internacional Andrés Repetto manifestó que “la palabra victoria estará atada a las expectativas que tiene cada una de las partes involucradas”.
“El arma más poderosa de los iraníes sigue siendo mantener cerrado el estrecho de Ormuz”, esbozó Repetto. Sobre la tregua de hostilidades anunciada por Donald Trump, apuntó: “Ayer se afirmaba, pero hoy nada de eso está ocurriendo”.
En relación a la figura del presidente norteamericano, Repetto fue taxativo: “Cuando uno lo escucha a Trump, parece tragicómico. Cuando salió a aclarar que fue él mismo quien se comunicó con el régimen y no al revés, cae en una actitud muy infantil“.
Las fuerzas estadounidenses atacaron más de 10.000 objetivos militares
El Comando Central de Estados Unidos informó en su último reporte sobre la guerra contra Irán que las fuerzas norteamericanas han atacado más de diez mil objetivos militares. Incluso aclararon que el objetivo número 10.000 fue atacado hace unas horas nada más.
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