Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 26 de marzo

The Guardian asegura que Naim Qassem, líder de Hezbollah, rechazó la posibilidad de negociar con Israel. Esta declaración surge luego de que el presidente libanés, Joseph Khalil Aoun, haya pedido inciar negociaciones directas con el país liderado por Benjamin Netanyahu.

“Cuando se proponen negociaciones con el enemigo israelí bajo fuego, esto es una imposición de rendición”, sostuvo Qassem. En tanto, Hezbollah volvió a lanzar misiles contra emplazamientos militares ubicados en el centro de Israel.