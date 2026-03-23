Trump pospuso los ataques contra plantas eléctricas iraníes tras “conversaciones muy productivas” con el régimen

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico. Minutos más tarde, dos agencias de noticias semioficiales iraníes negaron cualquier tipo de comunicación entre Teherán y Washington.

Trump hizo el anuncio en su plataforma Truth Social el lunes, apenas unas horas antes de que terminara el plazo previsto para más tarde ese mismo día. Escribiendo en mayúsculas, el republicano dijo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían llevar a “una resolución completa y total” de la guerra. Las negociaciones continuarán “a lo largo de la semana”, afirmó Trump.

El posteo de Trump en Truth Social

El mandatario norteamericano añadió que la suspensión de su amenaza de atacar plantas eléctricas iraníes estaba “sujeta al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.

Antes del anuncio de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reconoció haber hablado por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha actuado anteriormente como intermediario en negociaciones entre Teherán y Washington.

Sin embargo, tras la publicación del magnate, la agencia de noticias iraní Fars citó a una fuente según la cual no existen comunicaciones directas ni indirectas entre Estados Unidos y el régimen islámico, y adjudicó la suspensión de los ataques norteamericanos a las amenazas iraníes de represalias contra las infraestructuras eléctricas en toda Asia Occidental.

Los productores de petróleo de Oriente Medio enfrentaron desafíos significativos debido al bloqueo del estrecho de Ormuz a causa del conflicto Getty Images

Al reaccionar a la noticia, la televisión estatal iraní mostró en pantalla un gráfico que decía: “El presidente de Estados Unidos retrocede tras la firme advertencia de Irán”.

Una fuente informada sobre los planes de guerra de Israel afirmó que Washington había mantenido a Tel Aviv al tanto de sus conversaciones con Teherán, y que Israel probablemente seguiría a Estados Unidos en suspender cualquier ataque contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las conversaciones.

La amenaza de Trump

El sábado, Trump había advertido que las plantas eléctricas iraníes serían destruidas si Teherán no “abría completamente” el estrecho de Ormuz a toda la navegación en un plazo de 48 horas. Trump fijó como fecha límite el lunes, aproximadamente a las 19.44 de Washington (20.44 de la Argentina).

Se observan estelas de cohetes en el cielo durante una nueva andanada de ataques con misiles iraníes sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 23 de marzo de 2026 JACK GUEZ - AFP

Sus comentarios provocaron amenazas de represalia por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que afirmó en un comunicado el lunes que atacaría las plantas eléctricas de Israel y aquellas que abastecen a bases estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico si Trump cumplía su amenaza de “aniquilar” la red eléctrica iraní.

La amenaza de ataques contra las redes eléctricas del Golfo generó temores de una interrupción masiva en las plantas de desalinización de agua potable y volvió a sacudir los mercados petroleros.

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