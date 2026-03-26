Día 27 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresa este jueves 26 de marzo en su 27º día de guerra, en medio de una semana con rumores sobre una negociación: Donald Trump pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras asegurar que mantiene “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico. Sin embargo, desde Teherán desmienten un acuerdo.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Otros hechos de importancia

El Comando Central de EE.UU. informó que las fuerzas norteamericanas han atacado más de diez mil objetivos militares en lo que va de esta guerra.

En ese marco, desde el gobierno republicano señalan que ya se destruyeron “dos tercios” de la capacidad de producción de misiles de Irán.

El Pentágono despliega una fuerza de paracaidistas de élite

Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció acuerdos con contratistas de defensa para poner la producción de misiles “en pie de guerra”.

En tanto, Donald Trump atraviesa una fase de extrema fragilidad en el plano de la política interna de EE.UU.: una encuesta muestra que su índice de aprobación llegó a su nivel más bajo desde que retornó a la Casa Blanca.

Pedro Sánchez endurece su discurso y advierte que la guerra contra Irán supera a la de Irak en 2003.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirse Fatemeh Bahrami - Getty Images