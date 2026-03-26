Día 27 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente ingresa este jueves 26 de marzo en su 27º día de guerra, en medio de una semana con rumores sobre una negociación: Donald Trump pospuso el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras asegurar que mantiene “conversaciones muy positivas” con el régimen islámico. Sin embargo, desde Teherán desmienten un acuerdo.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Estados Unidos le presentó a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra.
- A pesar de la propuesta de EE.UU, ni Israel ni Irán confirmaron que se haya abierto un canal de diálogo entre las partes.
- A continuación, la Casa Blanca lanzó una advertencia contra el régimen de Teherán, al asegurar que el presidente Donald Trump “desatará el infierno” si la república islámica no acepta un acuerdo para finalizar el conflicto.
- Ante la posibilidad de que fracase la salida negociada, Trump evalúa intentar reabrir el Estrecho de Ormuz por la fuerza.
- El Pentágono, en tanto, manda una fuerza de paracaidistas de élite, lo que indica una profundización del despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente.
- Por su parte, Iran confirmó que nuevamente atacó al portaaviones de EE.UU. Abraham Lincoln.
- Avanza un envío de drones de Rusia para Irán, la primera evidencia de que el país liderado por Vladimir Putin está dispuesto a proporcionar apoyo militar al país persa.
Otros hechos de importancia
- El Comando Central de EE.UU. informó que las fuerzas norteamericanas han atacado más de diez mil objetivos militares en lo que va de esta guerra.
- En ese marco, desde el gobierno republicano señalan que ya se destruyeron “dos tercios” de la capacidad de producción de misiles de Irán.
- Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció acuerdos con contratistas de defensa para poner la producción de misiles “en pie de guerra”.
- En tanto, Donald Trump atraviesa una fase de extrema fragilidad en el plano de la política interna de EE.UU.: una encuesta muestra que su índice de aprobación llegó a su nivel más bajo desde que retornó a la Casa Blanca.
- Pedro Sánchez endurece su discurso y advierte que la guerra contra Irán supera a la de Irak en 2003.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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