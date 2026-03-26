Por qué Irán mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, pese a que “el régimen fue decapitado”

La movilización de las tropas de los Estados Unidos hacia el estrecho de Ormuz marca una fase operativa terrestre por parte de Donald Trump a la resistencia del programa nuclear de Irán, un escenario de tensión estratégica que define el rumbo de la seguridad en las rutas del petróleo. En diálogo con LN+, Andrés Repetto profundizó en la importancia de las declaraciones del presidente estadounidense en relación a la guerra en Medio Oriente.

Tras la eliminación de varios líderes de la cúpula del régimen iraní, el país conserva activos de poder que garantizan su influencia en el área. En ese sentido, el analista explicó: “Irán sigue teniendo uranio enriquecido, Irán tiene el control del estrecho de Ormuz, el régimen fue decapitado, la gente no se ha levantado porque la están reprimiendo de una forma brutal, la guerra se sigue expandiendo, sigue golpeando la economía”, y agregó: “Más allá de lo que se dice, se siguen dando situaciones”.

Nicolas Repetto en LN+

La movilización militar de Estados Unidos tras las declaraciones de Trump

Luego de que el presidente Donald Trump mencionó un acuerdo con el régimen iraní, autorizó el envío de entre 1000 y 2000 soldados a la zona de conflicto. Repetto describió a estos militares: “Estos son los hombres que pueden ser lanzados en 18 horas en Irán, como parte de una ofensiva terrestre. Según algunos medios, ya fueron aprobado por Trump el envío de entre 1000 y 2000 hombres”, y explicó que la presencia de estas tropas indica una fase operativa nueva.

El mundo entra en una situación que el especialista calificó como una “situación desconocida” y detalló la contradicción: “Por un lado, se habla en la superficie de negociaciones y, por debajo el agua, de desplazamientos militares que no se han detenido en lo más mínimo”. También señaló en esa línea: “Incluso, esta noticia tiene que ver con la posibilidad de un incremento de tropas para un avance terrestre, si es que el presidente lo decide”.

Paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada durante ejercicios de salto

Asimismo, el mandatario estadounidense aseguró que los funcionarios iraníes aceptan el fin de su desarrollo nuclear, pero el embajador de Irán en Pakistán desmintió estas declaraciones de forma tajante: “No están teniendo negociaciones con los Estados Unidos”.

En este contexto, Repetto apuntó que las supuestas negociaciones no coinciden con los hechos en el terreno. “Vamos a estar en una situación desconocida hasta el momento” y ante la falta de veracidad sostuvo: “Si se demuestra que todo esto ha sido mentira, estamos frente a una situación mucho más profunda”.

La amenaza de una incursión por tierra altera el tablero, ya que Irán advirtió que atacará todas las dependencias petroleras en caso de que las tropas extranjeras ingresen en su territorio. “Estamos frente a una posibilidad que se había negado hasta ahora que era la posibilidad de entrar por tierra, un cambio muy profundo, ya que ante esta posibilidad, Irán dijo que podría atacar todas las dependencias y estructuras petroleras de la región”, concluyó el especialista.