Reportan explosiones en Abu Dabi, Qatar y Baréin, donde hay bases militares de los Estados Unidos

MANAMA.- Luego de que Estados Unidos e Israel confirmaran una serie de ataques contra el régimen islámico, se reportó una explosión en Manama, la capital de Bahréin, donde hay una base de la Armada de los Estados Unidos.

Las autoridades locales confirmaron poco después que unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Baréin, una rica monarquía del Golfo, se vieron alcanzadas en un “ataque con misiles”.

“El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante”, indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía del Golfo.

Se presume que podría tratarse de una posible respuesta del régimen ante los sorpresivos ataques de este sábado por la mañana.

Asimismo, residentes de la capital de Emiratos Árabes, Abu Dabi, dijeron a la AFP que escucharon fuertes explosiones este sábado, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, que prometió represalias.

Dos habitantes reportaron los estallidos en la capital emiratí, que alberga una base militar que acoge a personal estadounidense.

Emiratos Árabes había anunciado momentos antes el cierre de su espacio aéreo “temporal y parcialmente” como medida de precaución excepcional.

También en Qatar, donde se encuentra la base estadounidense más grande de Oriente Medio, que alberga a unos 10.000 soldados.

Esto se suma a una serie de explosiones sobre Jerusalén, luego de la activación de las sirenas de ataque aéreo y de que el ejército dijera que había detectado múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

Un proyectil explota sobre el agua en la Bahía de Haifa, al norte de Israel Leo Correa� - AP�

“Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso”, aseguraron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

Noticia en desarrollo