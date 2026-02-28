Reforma laboral: celebraciones del oficialismo y rechazo opositor tras la sanción en el Senado

El Senado sancionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras la votación, dirigentes del oficialismo y de la oposición expresaron sus posiciones en redes sociales. La ley fue aprobada con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y bloques provinciales, mientras que las distintas expresiones del peronismo votaron en contra.

El presidente Javier Milei escribió: “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”. Minutos después también publicó una foto de los senadores que hicieron posible la aprobación de la norma acompañada por el siguiente texto: “Felicitaciones LLA y aliados”. En respuesta al mensaje publicado por el Presidente, también expresó satisfacción el ministro de Economía, Luis Caputo. “Argentina será próspera!!!”, afirmó

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló: “Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina”.

En tanto, la senadora y jefa del bloque parlamentaria de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió a la publicación del Presidente en la que felicitaba al bloque oficialista y aliados: “Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en dos meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias”.

Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio sostuvo: “Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno. La Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan”.

Por su parte, la diputada Paula Penacca escribió: “Se acaba de aprobar la reforma de flexibilización laboral. Una ley dictada por el FMI para beneficiar a un puñado de empresarios y perjudicar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que ya vienen siendo brutalmente golpeados por este gobierno nefasto”. Y agregó: “No es la primera vez que intentan quitarle derechos a trabajadores y trabajadoras. Y tampoco será la primera vez que organizados y movilizados los volvamos a recuperar. El pueblo siempre vuelve”.

El diputado Itai Hagman comparó esta norma aprobada con la Ley Banelco. En ese marco, contó que dicha ley se sancionó en mayo de 2000 y se derogó en marzo de 2004. “Duro 4 años nada más y en el medio el desempleo solo creció”, recordó.

En ese sentido sostuvo: “Nuestro desafío ahora es que esta dure menos y que nunca vuelvan a gobernar la Argentina los miserables que solo se dedican a joderle la vida a los laburantes y destruir la industria nacional”.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti escribió: “La Argentina volverá a ser un país donde los trabajadores tengan derechos. Y nosotros estaremos ahí para lograrlo, no tengan dudas”.

