Reforma laboral: celebraciones del oficialismo y rechazo opositor tras la sanción en el Senado

Diferentes dirigentes políticos fijaron su postura en redes sociales luego de la votación favorable

Referentes de la oposición y el oficialismo se expresaron en redes sociales tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado
El Senado sancionó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras la votación, dirigentes del oficialismo y de la oposición expresaron sus posiciones en redes sociales. La ley fue aprobada con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y bloques provinciales, mientras que las distintas expresiones del peronismo votaron en contra.

El presidente Javier Milei escribió: “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”. Minutos después también publicó una foto de los senadores que hicieron posible la aprobación de la norma acompañada por el siguiente texto: “Felicitaciones LLA y aliados”. En respuesta al mensaje publicado por el Presidente, también expresó satisfacción el ministro de Economía, Luis Caputo. “Argentina será próspera!!!”, afirmó

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló: “Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina”.

En tanto, la senadora y jefa del bloque parlamentaria de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió a la publicación del Presidente en la que felicitaba al bloque oficialista y aliados: “Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en dos meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias”.

Desde la oposición, la senadora Juliana Di Tullio sostuvo: “Va a ser la primera ley que vamos a derogar cuando volvamos a ser gobierno. La Argentina no se vende y los trabajadores no se arrodillan”.

Por su parte, la diputada Paula Penacca escribió: “Se acaba de aprobar la reforma de flexibilización laboral. Una ley dictada por el FMI para beneficiar a un puñado de empresarios y perjudicar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que ya vienen siendo brutalmente golpeados por este gobierno nefasto”. Y agregó: “No es la primera vez que intentan quitarle derechos a trabajadores y trabajadoras. Y tampoco será la primera vez que organizados y movilizados los volvamos a recuperar. El pueblo siempre vuelve”.

El diputado Itai Hagman comparó esta norma aprobada con la Ley Banelco. En ese marco, contó que dicha ley se sancionó en mayo de 2000 y se derogó en marzo de 2004. “Duro 4 años nada más y en el medio el desempleo solo creció”, recordó.

En ese sentido sostuvo: “Nuestro desafío ahora es que esta dure menos y que nunca vuelvan a gobernar la Argentina los miserables que solo se dedican a joderle la vida a los laburantes y destruir la industria nacional”.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti escribió: “La Argentina volverá a ser un país donde los trabajadores tengan derechos. Y nosotros estaremos ahí para lograrlo, no tengan dudas”.

