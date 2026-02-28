El detalle técnico que perturbó la votación por la reforma laboral: la bronca de Mayans y la explicación de Villarruel

Justo antes de votar el proyecto de reforma laboral, la aclaración de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, cayó como un balde de agua fría para el peronismo. La vicepresidenta explicó que se procedía a votar a favor de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados -con la modificación en el régimen de licencias médicas- o por la negativa, y por lo tanto a favor del dictamen original, es decir de la reforma laboral que las incluía.

“Tengo que aclarar el sentido del voto nuestro”, aseguró José Mayans, el titular del bloque Justicialista apenas escucho las palabras de Villarruel. “Nuestro bloque y los bloques que nos acompañan votamos en contra tanto del proyecto enviado por el Senado, como del proyecto enviado por Diputados. No estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos, por eso votamos en contra”, expresó.

Villarruel lo interrumpió y buscó aclarar sus dichos. “En esta votación están disponibles solamente dos opciones. La primera opción es la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La segunda opción es la negativa a las modificaciones del proyecto de ley, y por ende se ratifica el dictamen original”, señaló.

Inesperadamente, quien salió a respaldar la posición del bloque opositor fue Patricia Bullrich, titular del bloque de la Libertad Avanza. “A mí me parece absolutamente razonable lo que dice el senador Mayans”, apuntó la exministra de Seguridad.

Cruces entre Bullrich, Mayans y Villarruel antes de la votación por la reforma laboral

“Acá estamos discutiendo un proyecto y nosotros vamos a votar que si y ellos van a votar que no. Esa opción ha quedado restringida. Me parece que está bien que voten que ‘no’, y que se interprete que es una opción por ‘no’ al proyecto, porque sino van a quedar como que votan el proyecto que no quieren votar y no me parece justo", añadió.

“Yo entiendo, pero no tenemos opción por el artículo 81 de la Constitución Nacional”, interrumpió Villarruel. Insistió en esa idea mientras las senadores Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti protestaban desde sus bancas.

Y Villarruel expresó con firmeza: “Entiendo las acotaciones tal como las están planteado, pero el voto es por la aceptación de las modificaciones por la Cámara de Diputados al proyecto de ley o por la negativa a las modificaciones del proyecto, ergo votan por el dictamen”, dijo. “O sea la segunda, es por la insistencia del dictamen original”, señaló. Y remarcó: “No tengo otra opción, señores”.

Mayans realizó entonces un nuevo pedido. “Pero en ese caso, tenemos entendido que quedó nulo el artículo 44, o sea que hubo una modificación en la composición general de la ley. Nosotros reclamaríamos que se lea la ley completa para saber cómo quedó el articulado completo“, indicó. Y añadió: ”Podemos hacerlo así para que haya claridad y obviamente [aclarar] que nosotros no vamos a votar ni un solo artículo, ni estamos de acuerdo ni con la del Senado ni con la Diputados, por eso votamos en contra, para que quede bien en claro que votamos en contra, no la interpretación que usted dice".

Fue entonces que ahí intervino el senador Fernando Salino del bloque de Unión por la Patria de San Luis. “Esto se lo debió aclarar al miembro informante que empezó diciendo ‘está en consideración este proyecto’”, replicó el legislador. “Si está en consideración el proyecto, votamos por la negativa. Nuestra negativa es claramente en general y en cada uno de sus artículos, aún cuando la formalidad proponga otra cosa", expuso.

Villarruel reiteró su línea argumental con intención de cerrar la discusión. “Cuando el secretario parlamentario leyó, era la votación sobre el dictamen. Estamos votando sobre un dictamen", apuntó. “Se insiste sobre el dictamen original o se aprueban las modificaciones de la Cámara de Diputados. ”Cada uno, luego le da el simbolismo que quiere“. Y no dio lugar a más debate. “Se vota, se vota”.

Después de que unos legisladores se terminaran de identificar y la aclaración de José María Carambia y Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz) de que se abstenían, se procedió a votar.

Tras una breve discusión que empiojó la votación, la reforma laboral se aprobó por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.