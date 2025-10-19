Elecciones del 19 de octubre en Bolivia: quiénes están habilitados para votar en la Argentina

Los bolivianos definen este domingo 19 de octubre quién será el próximo presidente y para saber quiénes están habilitados para votar en la Argentina es preciso consultar el padrón electoral, que es el listado oficial que permite emitir el voto en los comicios presidenciales.

Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga compiten por la Presidencia en la instancia de balotaje

Los bolivianos definen los destinos de su país en una instancia de balotaje, dado que ninguno de los candidatos a presidente ganó en la primera vuelta con el porcentaje necesario para acceder al mayor cargo del Poder Ejecutivo.

Durante la jornada, los votantes deberán elegir entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, como reemplazante de Luis Arce, cuyo mandato culmina en el mes de noviembre.

Bolivia elige presidente por primera vez en instancia de balotaje

Quiénes están habilitados para votar en la Argentina en las elecciones de Bolivia

Los bolivianos que residan en la Argentina y deseen saber si están habilitados para votar el domingo 19 de octubre pueden consultar el padrón definitivo de electores, ingresando el número de documento, la fecha de nacimiento y código que arroja el sistema para, posteriormente, realizar la consulta.

Cómo votar desde la Argentina para las elecciones presidenciales en Bolivia

El Ministerio de Relaciones exteriores de Bolivia señala que los ciudadanos en el exterior votarán en 154 recintos electorales, que se encuentran distribuidos en 22 países.

De acuerdo al cuadro general estadístico por país del TSE, en la Argentina hay 162.531 ciudadanos bolivianos que están habilitados para emitir su voto a distancia.

Este registro indica que la Argentina es el país con más residentes bolivianos, seguido por España, Brasil, Chile y los Estados Unidos.

Por qué hay balotaje en Bolivia

El artículo 166 de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que, al igual que en la Argentina, para ganar en primera vuelta, una fórmula presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo. Si ninguno lo logra, se convoca a una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas, que debe celebrarse dentro de los 60 días posteriores.

Quiénes son los candidatos a presidente en el balotaje de este domingo

Los candidatos presidenciales bolivianos que compiten en el balotaje en Bolivia 2025 son:

Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano, PDC)

Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre)

Rodrigo Paz Pereira es senador por Tarija e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Anteriormente, había sido concejal y alcalde de Tarija. En tanto, Jorge Quiroga fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002 y había sido vicepresidente de Hugo Banzer.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 17 de agosto, Rodrigo Paz obtuvo el 32,14% de los votos y Jorge Quiroga el 26,81%.