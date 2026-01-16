Revelan el primer video de la cinematográfica huida de Machado de Venezuela

WASHINGTON.– Cuando pasó más de un mes de aquella odisea, este viernes se conocieron los primeros videos de la huida que llevó a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de su exilio en Caracas a la capital noruega de Oslo en busca del Premio Nobel de la Paz, un día después de que la galardonada se reuniera en Washington con el presidente norteamericano, Donald Trump.

La empresa norteamericana Grey Bull Rescue Foundation, a cargo del traslado por agua de Machado, hizo circular un compilado de videos cortos del accidentado viaje, en el que la líder opositora se fracturó una vértebra y estuvo flotando durante horas en una lancha a la deriva antes de encontrarse con quienes debían transportarla.

Se revela primer video de la operación para sacar a María Corina Machado de Venezuela en diciembre pasado

“¡María! ¡Hola!”, se escucha gritar a uno de los miembros de la tripulación de los contratistas cuando encuentra la lancha de Machado. “¡Sí! ¡Hola!”, se escucha responder a la líder opositora cuando establecen contacto.

Accidentada travesía

“Yo soy María Corina Machado. Estoy viva, a salvo y muy agradecida”, dice en otro video Machado, en lo que se estima funcionó como prueba de vida durante el operativo con el que la líder opositora logró burlar la prohibición de viaje de diez años que el régimen chavista le había impuesto.

Los videos también confirman que los contratistas utilizaron la isla caribeña de Curazao como eje central de sus operaciones “por más de un mes”, uno de los secretos a voces del operativo que aún no habían sido verificados.

La líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, mientras se retira del Capitolio de Estados Unidos, el 15 de enero de 2026 en Washington SAUL LOEB - AFP

Según la reconstrucción de The Wall Street Journal en base a los testimonios de funcionarios norteamericanos, Machado salió de su clandestinidad en las afueras de Caracas rumbo a un pueblo pesquero el lunes 8 de diciembre del año pasado, atravesando junto a dos acompañantes una serie de retenes militares haciendo uso de un disfraz.

Después del primer tramo por tierra, la líder opositora debió subirse a una pequeña embarcación que la debía llevar hasta Curazao, para luego viajar a Noruega en avión.

Según el diario neoyorquino, durante la llamada “Operación Dinamita Dorada” el primer equipo de rescate que intentó trasladar a la Machado por el Caribe perdió el rumbo y estuvo al menos tres horas a la deriva en una noche de tormenta y con olas de hasta tres metros después de que su GPS cayó por la borda y el dispositivo de repuesto falló.

El itinerario de María Corina Machado para llegar a Oslo

La lancha de Machado no habría llegado al punto de encuentro donde debía coincidir con una embarcación más grande de la empresa que debía completar el traslado, lo cual derivó en un operativo de búsqueda.

“Del barco uno no hemos tenido noticias desde hace bastante tiempo”, dice en uno de los videos Bryan Stern, director de la empresa de “extracciones” y veterano de las fuerzas especiales norteamericanas, confirmando las teorías sobre las razones para la demora de Machado en su camino a Oslo -lo que le impidió recibir su galardón en persona-.

La premio Nobel de la Paz Maria Corina Machado ofrece una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 HEIKO JUNGE - NTB

En base a información aportada por el propio Stern y otra persona familiarizada con la operación, así como mensajes de texto, videos y fotos de la misión revisados por el medio, la operación estuvo a punto de fracasar hasta que la embarcación más grande encontró la lancha pesquera perdida –con sus tripulantes usando sus celulares a modo de bengalas en medio de la noche– y subió a Machado a bordo.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, reconocería más tarde la líder opositora, una vez en Oslo, en una rueda de prensa con un grupo de medios en español.

Agencia AFP