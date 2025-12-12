Quién es el veterano de Florida que ayudó a sacar a María Corina Machado de Venezuela

La extracción de María Corina Machado desde territorio venezolano hasta Oslo, en Noruega, estuvo bajo la dirección de Bryan Stern, exmilitar estadounidense con trayectoria en Fuerzas Especiales y presidente de Grey Bull Rescue Foundation. El operativo, denominado internamente como “Dinamita Dorada”, representó la misión número 800 ejecutada por esta fundación y significó uno de los desafíos más complejos en su historial.

El operativo “Golden Dynamite” que sacó a Corina Machado de Venezuela

La extracción de María Corina Machado se desarrolló bajo un procedimiento denominado “Operación Dinamita Dorada”, organizado por la Grey Bull Rescue Foundation, con sede en Florida. La dirigente opositora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, permaneció oculta durante aproximadamente 12 meses en las afueras de la capital venezolana antes de emprender su salida.

El plan de evacuación requirió desplazamiento terrestre y navegación marítima que abarcó casi 16 horas continuas de operación bajo condiciones de alto riesgo.

“Fue peligroso. Daba miedo“, aseguró el líder del operativo en una entrevista con CBS News. ”Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero ciertamente no eran aguas en las que uno quisiera estar... cuanto más altas son las olas, más difícil es para el radar detectarlas”, detalló.

Stern calificó esta misión como la de mayor complejidad y peligrosidad enfrentada por su equipo hasta la fecha. La misión presentó múltiples capas de dificultad debido al perfil público de Machado como principal adversaria política del régimen de Nicolás Maduro.

El operativo incluyó la salida desde un punto del área metropolitana de Caracas, el paso por varios controles militares y una travesía por el Mar Caribe en una embarcación de pesca antes de enlazar con vuelos privados que conectaron hacia Europa. El objetivo final era que Machado pudiera presentarse en Oslo, Noruega, donde estaba previsto su reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz.

¿Quién es Bryan Stern, el exmilitar que ayudó a Corina Machado?

El responsable de la planificación y coordinación del traslado fue Bryan Stern, veterano de combate de EE.UU. con más de dos décadas de servicio en distintas unidades militares del Ejército y la Armada. Su trabajo abarcó operaciones especiales, rescates en zonas de conflicto, contraterrorismo y misiones de inteligencia.

Según detalla en su sitio web oficial, a lo largo de su carrera, participó en despliegues en más de 60 países y recibió distintas distinciones, entre ellas la Medalla Corazón Púrpura. También fue reconocido con la Orden de San Mauricio, otorgada por el jefe de Infantería del Ejército estadounidense, como el único oficial naval en obtenerla.

Además, fue primer interviniente militar durante los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. Su perfil se complementa con labores como conferencista y consultor para instituciones gubernamentales, sector privado y organismos internacionales.

El exmilitar colabora con medios de comunicación, centros académicos y foros especializados en seguridad y geopolítica. Su experiencia se centra en escenarios de amenaza y en operaciones en áreas consideradas restringidas o disputadas.

El papel de Grey Bull Rescue Foundation en la operación que trasladó a Corina Machado

Stern dirige la Grey Bull Rescue Foundation, entidad dedicada a la extracción y asistencia de ciudadanos estadounidenses y aliados en crisis humanitarias, conflictos armados o desastres naturales. La misión que trasladó a Machado fue una de las tareas especiales asumidas por este grupo.

“Es la primera ganadora del Premio Nobel que hemos rescatado”, dijo el líder del operativo a CBS News. “Es la primera persona que hemos rescatado que tiene vallas publicitarias con su rostro por todas partes en un país donde hay protestas a su favor. Nunca hemos rescatado a nadie con su estatus”, detalló.

Según lo referido por Stern, la misión contó con el apoyo financiero de donantes particulares. El exmilitar indicó que el gobierno de EE.UU. no aportó recursos económicos, aunque sí existió comunicación táctica para evitar incidentes durante la fase marítima.

“Cuando la vi por primera vez y confirmé que era ella, me dio un vuelco el corazón”, recordó. “Personalmente, me quedé deslumbrado. Es una heroína para mí”, agregó sobre Corina Machado.

Machado llegó a Curazao el martes 9 de diciembre de 2025 y fue recibida por un contratista privado que formaba parte de la red de apoyo. Al día siguiente, un avión privado dispuesto por un asociado en Miami completó el traslado desde la isla hasta Noruega, con una escala en la costa este de EE.UU.

Aunque no ingresó a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, llegó a Oslo poco después para presentarse ante el público.