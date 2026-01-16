El país que entró al podio de los más seguros para jubilarse en 2026

Costa Rica se posicionó como el destino más seguro de América para jubilarse en 2026, tras lograr ubicarse en el décimo lugar a escala global en un prestigioso ranking internacional. Este logro lo consolida como un referente ineludible para quienes buscan un retiro tranquilo y lejos de la inseguridad, según un informe de la revista especializada International Living. El estudio evalúa indicadores cruciales como criminalidad, estabilidad política, cohesión social y testimonios directos de jubilados que residen fuera de sus países de origen.

La publicación de International Living, que anualmente analiza destinos internacionales para el retiro, destacó a Costa Rica por su capacidad de ofrecer condiciones de vida estables y una elevada percepción de seguridad entre sus residentes. Para conformar su listado de los lugares más recomendados para adultos mayores, la revista se apoya en datos objetivos como el Índice Global de Paz (GPI) y complementa esta información con su propio Índice Anual de Jubilación Global (AGRI). “Muchos de los destinos que cubre International Living, donde nuestros editores y colaboradores residen a tiempo completo o parcial, se clasifican sistemáticamente entre los más seguros del mundo, según el Índice de Paz Global”, señala el informe, lo que subraya la robustez de su metodología. La inclusión de Costa Rica en este top 10 lo sitúa muy por encima de sus vecinos regionales en aspectos relacionados con la seguridad cotidiana y la calidad de vida para personas retiradas.

Costa Rica se metió en el Top 10 de los países más recomendados para jubilarse Instagram (@visit_costarica)

Uno de los pilares que sustentan la reputación de Costa Rica en materia de seguridad es su vibrante vida comunitaria, especialmente notable en zonas residenciales costeras y rurales, donde se concentra una importante población de jubilados extranjeros.

La estrecha relación entre vecinos y una arraigada cultura de apoyo mutuo influyen directamente en la percepción de seguridad de sus residentes. Bekah Bottone, una expatriada estadounidense que vive en el área de Tamarindo desde 2013, subraya con convicción: “Viviendo en un pequeño pueblo costero, agradezco la seguridad y la conexión que me brinda ser parte de una comunidad. La amabilidad de la cultura tica se refleja en mi vida diaria”. Bottone ejemplifica esto con la ayuda espontánea que recibe en situaciones cotidianas, como un neumático pinchado, o el apoyo logístico y emocional de sus amistades en momentos de necesidad. Incluso, menciona la tranquilidad de vivir en una comunidad cerrada para la crianza de sus hijos.

Aunque el país enfrentó desafíos recientes, como un aumento en los homicidios vinculados al crimen organizado y el narcotráfico, el informe de International Living aclara que estos incidentes no suelen impactar de manera directa la vida diaria de la mayoría de las comunidades de jubilados. La criminalidad que afecta a estos sectores suele limitarse, según revelaron, a delitos menores o “robos oportunistas” que no comprometen la seguridad general de los residentes.

Expatriados como Simone Kist, residente en Limón, afirman: “Nos mantenemos alejados de ese tipo de actividad y, por lo tanto, no nos afecta”. Loïc Pichardo, quien reside al sur de Jacó, comparte una perspectiva similar: “Nuestra comunidad es segura, ideal para familias y está lo suficientemente alejada de la vida nocturna. Jacó puede tener mala fama, pero realmente depende de dónde vivas y del estilo de vida que elijas”. Asimismo, Julie Kidd, de Playas del Coco, asegura: “He creado una comunidad y me siento muy segura aquí; no tengo motivos para buscar en otro lugar”. Bekah Bottone también ofrece consejos prácticos para evitar delitos menores, como no dejar objetos de valor en el coche y vigilar las pertenencias en la playa, con lo que demostró una conciencia preventiva.

La posibilidad de estar con sus familias es uno de los grandes beneficios para los jubilados Instagram (@visit_costarica)

La infraestructura y los servicios públicos constituyen otro factor crucial para la elevada posición de Costa Rica en el ranking. International Living resalta las continuas mejoras en la red vial, lo que incluye la ampliación de carreteras, la construcción y reparación de puentes, y la instalación de nueva señalización y semáforos, aspectos fundamentales para la movilidad y seguridad de los residentes. Bottone detalla: “Solo en mi zona, el semáforo más cercano estaba a 30 minutos; ahora, tenemos tres en un radio de 15 minutos de mi casa”. Además, la cobertura y calidad del sistema de salud son elementos clave para las personas adultas mayores que priorizan la estabilidad y el acceso a servicios médicos eficientes y confiables.

Cómo es el Top 10 completo de la revista

El ranking de International Living incluye, además de Costa Rica, a otros países de Asia y Europa. Portugal, Irlanda y España figuran entre los primeros puestos por su baja criminalidad y estabilidad institucional; Italia, Grecia y Croacia son valorados por su vida comunitaria; y Vietnam, Malasia y Montenegro ofrecen costos de vida accesibles con altos niveles de seguridad cotidiana. Así quedó el Top 10 de la revista:

Portugal (Europa).

(Europa). Irlanda (Europa).

(Europa). Malasia (Asia).

(Asia). España (Europa).

(Europa). Croacia (Europa).

(Europa). Italia (Europa).

(Europa). Grecia (Europa).

(Europa). Montenegro (Europa).

(Europa). Vietnam (Asia).

(Asia). Costa Rica (Centroamérica).

Como dato de color, Uruguay también aparece en el listado pero en la posición 11, y es reconocido por su estabilidad social y menor desigualdad.